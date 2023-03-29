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便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

▲臺青協揭露北市某國中不當服儀管教。（圖／翻攝自Facebook／臺灣青年民主協會）

▲台青協揭露北市某國中不當服儀管教。（圖／翻攝自Facebook／台灣青年民主協會）

記者楊惠琪／台北報導

台灣青年民主協會在臉書揭露，台北市大同區一所國中，女學生在便服日自由穿搭，只是因爲穿著短褲、短裙，竟遭學校主任酸「不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」、「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼」，批評校方國中服儀已解禁多年，竟然還出現這種權威管教方式。

青民協指出，3 月中，該國中舉利用朝會時間，體育組長把上衣或短褲、短裙穿比較短的女同學集合起來訓話，主任更到台上罵「不要在學校穿那麼裸露的衣服，像那種露肚裝，或下半身失蹤的短褲和短裙，不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」接著脫口說「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」。

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有學生向青民協抱怨說「好不容易便服日，不讓我們穿自己想穿的，還這樣羞辱學生」；也有學生說「我媽都說這樣穿沒怎樣，結果被主任說礙眼」。此事也引發網友議論，有網友說「學校老師還在裹小腳是嗎」、「這主任很有潛力言語霸凌學生」、「有種公開羞辱學生就公開道歉」。

青民協向學校反映後，主任回覆只是提醒學生「穿太短或太暴露有安全問題」，而且朝會要坐地板，穿太短會擔心學生的安全；但也表示以後管理會多注意，不希望造成學生的不適，也盡量不要太限制學生。

青民協指出，國中服儀已解禁多年，但在教學現場，仍然出現不合理的威權管教方式，導致師生衝突。呼籲台北市教育局應加強宣導「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」，可辦理經驗分享，提供其他學校參考作法；另一方面，對於屢次違反規定的學校，也應該列入名單、加強輔導。

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