信義區最美圖書館開館　市圖廣慈分館打造四獸山視覺意象

▲台北市立圖書館廣慈分館全新開館。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

籌設多年，台北市立圖書館廣慈分館日前開館啟用，座落新落成啟用的廣慈博愛園區內，位處四壽山的虎山旁，室內空間結合自然森林意象，堪稱是北市最美的圖書館，特別打造兒童閱讀區，讓孩童可自在趴臥享受閱讀樂趣。

台北市教育局指出，廣慈分館總面積達1274坪，位於廣慈博愛園區A標大樓3至4樓，從今年3月起正式開館服務，是北市圖在信義區設置的第4所分館，廣慈分館以「城市發展」為特色館藏，蒐藏資料類型包含一般圖書、期刊、參考工具書及視聽資料等。

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▲台北市立圖書館廣慈分館全新開館。（圖／台北市教育局提供）

北市教育局說，廣慈分館鄰近四獸山的虎山，四周環境清幽，設計之初就將四獸山與圖書館做連結，在3樓入口處整排木隔柵上貼有珍禽及昆蟲木雕剪影與四獸山的動物相呼應，也因應廣慈博愛園區內社會住宅林立，人口眾多，特別規劃大面積的兒童閱覽空間，滿足各年齡層讀者的需求。

廣慈分館3樓規劃為智慧化區域，有自修室、筆電區及輕食區，設有座位管理系統，讀者依據自己的喜愛挑選座位，在霧玻璃隔出的小空間裡自在享受閱讀；4樓為主要樓層，設置有服務櫃檯、兒童室、新書展示區、主題書展區、期刊報紙閱覽區、圖書閱覽區、館藏特色區及書庫。