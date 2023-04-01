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清明連假小學生遊兒童樂園免門票　4／1~4／4看夜間煙火秀

▲台北兒童新樂園推出兒童節系列活動。（圖／兒童新樂園提供）

▲台北兒童新樂園推出兒童節系列活動。（圖／兒童新樂園提供）

記者楊惠琪／台北報導

為歡慶兒童節，台北兒童新樂園宣布，清明連假期間，只要國小以下學童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身分證明文件，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠（園內遊樂設施則正常收費），4/1～4/4延長營業至晚上9點，每晚8點還有夜間煙火秀。

台北市兒童新樂園表示，今年首次在兒童節期間（4/1～4/4）推出「許願綻Fun星空煙火秀」活動，每日晚間8時在園區天空步道區域施放，活動期間每日16時至21時購買「星光樂FUN券」即可享5折優惠價（原價200元），可無限暢玩園區13項遊樂設施。

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▲台北兒童新樂園推出兒童節系列活動。（圖／兒童新樂園提供）

▲兒童新樂園4/1~4/4推出夜間煙火秀。（圖／兒童新樂園提供）

此外，遊客持「一日樂FUN券」，可至服務台填寫許願小卡，由工作人員協助投影至園區火山牆面，投影時間為每日晚間7時至9時。

兒童新樂園指出，4月1日至4日期間，園內一樓廣場區域特別邀請「瘋貓祭」的巨無霸萌貓「橘貓重重」現身兒童新樂園，2層樓高的「橘貓重重」，眼皮很重的模樣萌翻；下午2時至晚上9時還有豐富的市集、胖卡餐車，歡迎全家大小老少一起造訪。

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