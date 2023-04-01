連假首日車流爆大量！國1彰化系統「大雨又塞爆」　用路人崩潰

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

清明連假今(4月1日)登場，國道從昨日就湧入大批車潮，今天一早更是直接塞爆，其中國道1號南下彰化系統段目前時速僅20至40公里，再加上天候不佳、大雨不斷，車流從台中南屯路段一路塞到員林、北斗，整個國道宛如是大型停車場，用路人叫苦連天。

▲國道一號彰化系統大塞車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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今連假第一天，返鄉車潮從昨晚就陸續出現，而國道也出現爆大量車潮，上看124百萬車公里，其中南下是最塞的一天，交通量為平常1.6倍，國道一早清晨5點過後就湧現南下車流，截至上午8時，北部和中部多處路段已經塞爆。

而目前最新路況，國道一號南下彰化系統段時速僅20多公里，再加上天候不佳、大雨不斷，更是嚴重影響車流，一路從台中南屯塞到彰化員林、北斗，宛如是大型停車場。

對此，高公局交管組科長莊國欽表示，今上午5點開始就車多，6點開始出現壅塞，因國人清明返鄉掃墓習性都會很早出門，且集中上午，截至統計至清晨，今天交通量比去年清明同期增加了約5%，後續仍待觀察。

莊國欽表示，西部國道南下預估到中午前仍會車多壅塞，中午高乘載結束還會再有一波南下車潮上國道，預估要下午2點到3點後紓解；國5今上午南下車潮雖多，但因實施匝道封閉措施，時速不至於低於40公里，中午高乘載結束後，午後還會有一波車潮上國5，預測車多情況將持續到下午4點。