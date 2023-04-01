王道銀行搶發效應！　鄭文燦宣布這幾家也提早發6千、郵局2日入帳

記者杜冠霖／台北報導

王道銀行改變普發6000元「登記入帳」時間表，搶先撥款給客戶之後，陸續有銀行跟上腳步，行政院副院長鄭文燦1日上午受訪時表示，現在銀行資訊系統成熟度很高，公股行庫有8家、民間銀行有3家將在今天入帳、郵局明天入帳，適逢清明連假，各銀行因為預留作業時間，最晚4月6日陸續撥付到民眾帳號。

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



鄭文燦表示，目前普發現金網路登記超過7百萬人，財金資訊公司3月31日把款項撥到各銀行，適逢清明連假，各銀行因為預留作業時間，最晚4月6日陸續撥付到民眾帳號。

鄭文燦指出，現在銀行資訊系統成熟度很高，公股行庫有8家、民間銀行有3家將在今天入帳、郵局明天入帳，昨天入帳的是王道銀行，登記量較少，大概8千多位、墊款4900萬，王道銀行也做致歉說明，至於4月1日的部分是各銀行自主決定。

王道銀行偷跑入帳掀起搶發效應，目前已14家銀行確定今日發錢，分別是8家公股行庫（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），還有6家民營銀行（玉山銀、永豐銀、凱基銀、台新銀、中信銀、LINE Bank）。

至於北富銀、國泰銀部分，北富銀銀行主管指出，因這幾天因合併日盛銀正進行系統轉換，因此，不會在今日發，國泰銀最快4月3日。