20歲男雲林遊玩深夜突癲癇昏迷 友求助警方急開道送醫救命

記者蔡佩旻／雲林報導

台中一名男子日前與朋友同車來到雲林遊玩，卻在深夜2時許返程途中突然身體不適時並有癲癇症狀，友人因不知附近何處有醫院，慌張急忙前往派出所求助指，警員了解狀況後立即把握就醫黄金時間，駕駛巡邏車為其開道，幸經救治後男子已無大礙。

▲遊客深夜病發，同車友人慌向警求助，警車開道順利醫搶命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

年約20歲的謝姓男子3月25日搭乘朋友車輛從台中到雲林遊玩，深夜2時多在返程途中謝男突然身體不適時，出現疑似癲癇發作症狀，朋友剛好見到派出所急忙前往報案求助，車上同行友人向警方表示謝男在車上突然肌肉抽搐且呈現意識不清的情形，因不清楚何處有醫院，也擔心途中發生其他事故而不知所措。

斗南警分局新光派出所警員陳宥成了解狀況後，為把握就醫黄金時間，立即駕駛巡邏車在前方開道，緊急將謝男送往台大醫院雲林分院救護，幸其經初步檢查後，謝男身體狀況好轉亦無大礙對於員警緊急協助再三感謝，其同行友人也非常感謝警方提供緊急救護協助。

斗南警分局長温基興表示，為民服務是警察重點工作，發揮同理心，在民眾有難時適時給予關懷和協助，可讓民眾感受到警察鐵漢柔情的一面，也提醒民眾多留意自己的身體狀況，若有身體不適的情形，務必提高警覺盡速就醫，遇突發狀況可撥打119請求專業救護。

▲遊客深夜病發，同車友人慌向警求助，警員立即衝出門發車，開道送醫搶命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）