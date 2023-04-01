6點前上國道　他見車潮崩潰「時速20」看不到盡頭！網曝1招不塞車

記者施怡妏／綜合報導

今（1）是清明連假首日，返鄉出遊車潮湧現，國道一早就塞翻，且越來越塞，一名網友表示，本來以為早點出發可以避開車潮，早上6點前就上高速公路了，沒想到仍逃不過塞車的命運，時速只有20、30，崩潰直呼「超大型停車場來了」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，清明連假第一天，為了要避開車潮，6點前就出門上高速公路，沒想到國道上居然滿滿都是車，「時速只有20、30，長長車潮看不到盡頭，超大型停車場來了」。他貼出照片，天空還有點微暗，路燈也亮著，只見前方一片紅，國道上滿滿都是車。

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▲前方滿滿的車。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

貼文一出，掀起網友討論，「4:30上高速公路就很多車了」、「我慢慢爬61，3個小時爬到台中」、「女兒：爸爸我們今天要去哪玩呀？爸爸：車上玩唷」、「選擇連假出遊的人真的很有勇氣呢」、「6點出門真的太晚了」、「現在的人清明連假不是去掃墓，而是出去旅遊，為了連假提早掃完墓了，塞車是正常的」、「台灣人就是喜歡塞，這才有過節的氣氛」。

還有老司機透露不塞車的秘訣，選半夜出發就對了，「我半夜3點出門，土城到屏東，6點40下交流道」、「我比較聰明，晚上12點就上國道，沒塞到就到台中了」、「2、3點就該出發了」、「我3點多就上高速了，幸好」、「5:45從台中交流道上，8點到小港」、「連假不想塞車，可以晚上12點開夜車啊」。

▲ 國道一號彰化系統大塞車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

高公局交管組科長莊國欽就表示，今上午5點開始就車多，6點開始出現壅塞，因國人清明返鄉掃墓習性都會很早出門，且集中上午，截至統計至清晨，今天交通量比去年清明同期增加了約5%，後續仍待觀察。

莊國欽表示，西部國道南下預估到中午前仍會車多壅塞，中午高乘載結束還會再有一波南下車潮上國道，預估要下午2點到3點後紓解；國5今上午南下車潮雖多，但因實施匝道封閉措施，時速不至於低於40公里，中午高乘載結束後，午後還會有一波車潮上國5，預測車多情況將持續到下午4點。