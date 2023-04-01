海中粉紅超跑現蹤雲林！8隻瀕危白海豚跳躍嬉戲　海巡驚呼報喜

▲粉紅白海豚家族現蹤雲麥寮0.2浬處，高達6-8隻同時跳躍嬉戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣白海豚為台灣海域特有物種，美國「國家海洋暨大氣總署(NOAA)」於2018年列為瀕危物種，依據海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果台灣海域的白海豚已低於六十五隻。 海巡署艦隊分署第十三海巡隊今(1)日清晨在雲林縣麥寮海域，驚喜發現海豚家族聚集跳躍，迅速並作成紀錄回報。

布袋海巡隊海上觀測守護瀕危粉紅白海豚，海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊PP-3563艇今日6時許執行海上巡邏勤務，於麥寮0.2浬處發現海豚家族，根據觀測約達6-8隻且正聚集跳躍嬉戲中，海巡人員發現後雀躍驚呼，立即保持距離迅速拍攝、錄影，再無驚擾下作成紀錄回報。

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臺灣白海豚因約農暦三月中旬以後海象轉趨平穩,開始頻繁出現西部海域,此时適逢農暦三月份媽祖誕辰,俗稱為媽祖魚,膚色因地域、種群而異,多呈灰白相間的雜色,且帶有深色斑點,初生時全身呈深灰色,隨著年齡增長淡化為獨特的粉紅色(亦被暱稱海中粉紅超跑),有學者認為這是一種遇熱反應(如同人類在燥熱時會臉紅)。

第十三(布袋)海巡隊發言人、副隊長陳立勳說明， 台灣白海豚因約農暦三月中旬以後海象轉趨平穩，會開始頻繁出現西部海域，此時適逢農暦三月份媽祖誕辰俗稱為媽祖魚，膚色因地域、種群而異，多呈灰白相間的雜色,且帶有深色斑點，初生時全身呈深灰色,隨著年齡增長淡化為獨特的粉紅色(亦被暱稱海中粉紅超跑)，有學者認為這是一種遇熱反應，如同人類在燥熱時會臉紅般。

為加強海洋保育工作,海洋委員會海巡署指導自2018年6月起執行「台灣白海豚復育專案」，運用各項勤務時機記錄白海豚出沒情形，而布袋海巡隊也結合海上巡邏勤務，協助觀測、記錄白海豚出現的海域經緯度並提供保育研究團體藉以推斷該物種的族群數量與活動領域，2021年迄今觀測共計413隻次並加强取締非法漁撈行為以達保育的功效。

布袋海巡隊表示，「海域執法、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，麥寮海域出現海豚家族顯示海洋生態保育逐步展現成效，希望大家共同努力保護海洋生態，海上遇到這些嬌客請勿接近打擾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

▲粉紅白海豚家族現蹤雲麥寮0.2浬處，高達6-8隻同時跳躍嬉戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）