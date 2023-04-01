　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看！白海豚　嬌客現蹤雲林　海巡驚呼紀錄報喜

▲粉紅白海豚家族現蹤雲麥寮0.2浬處，高達6-8隻同時跳躍嬉戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲粉紅白海豚家族現蹤雲麥寮0.2浬處，高達6-8隻同時跳躍嬉戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣白海豚為台灣海域特有物種，美國「國家海洋暨大氣總署(NOAA)」於2018年列為瀕危物種，依據海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果台灣海域的白海豚已低於六十五隻。 海巡署艦隊分署第十三海巡隊今(1)日清晨在雲林縣麥寮海域，驚喜發現海豚家族聚集跳躍，迅速並作成紀錄回報。

布袋海巡隊海上觀測守護瀕危粉紅白海豚，海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊PP-3563艇今日6時許執行海上巡邏勤務，於麥寮0.2浬處發現海豚家族，根據觀測約達6-8隻且正聚集跳躍嬉戲中，海巡人員發現後雀躍驚呼，立即保持距離迅速拍攝、錄影，再無驚擾下作成紀錄回報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺灣白海豚因約農暦三月中旬以後海象轉趨平穩,開始頻繁出現西部海域,此时適逢農暦三月份媽祖誕辰,俗稱為媽祖魚,膚色因地域、種群而異,多呈灰白相間的雜色,且帶有深色斑點,初生時全身呈深灰色,隨著年齡增長淡化為獨特的粉紅色(亦被暱稱海中粉紅超跑),有學者認為這是一種遇熱反應(如同人類在燥熱時會臉紅)。

第十三(布袋)海巡隊發言人、副隊長陳立勳說明， 台灣白海豚因約農暦三月中旬以後海象轉趨平穩，會開始頻繁出現西部海域，此時適逢農暦三月份媽祖誕辰俗稱為媽祖魚，膚色因地域、種群而異，多呈灰白相間的雜色,且帶有深色斑點，初生時全身呈深灰色,隨著年齡增長淡化為獨特的粉紅色(亦被暱稱海中粉紅超跑)，有學者認為這是一種遇熱反應，如同人類在燥熱時會臉紅般。

為加強海洋保育工作,海洋委員會海巡署指導自2018年6月起執行「台灣白海豚復育專案」，運用各項勤務時機記錄白海豚出沒情形，而布袋海巡隊也結合海上巡邏勤務，協助觀測、記錄白海豚出現的海域經緯度並提供保育研究團體藉以推斷該物種的族群數量與活動領域，2021年迄今觀測共計413隻次並加强取締非法漁撈行為以達保育的功效。

布袋海巡隊表示，「海域執法、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，麥寮海域出現海豚家族顯示海洋生態保育逐步展現成效，希望大家共同努力保護海洋生態，海上遇到這些嬌客請勿接近打擾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

▲粉紅白海豚家族現蹤雲麥寮0.2浬處，高達6-8隻同時跳躍嬉戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲粉紅白海豚家族現蹤雲麥寮0.2浬處，高達6-8隻同時跳躍嬉戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►不是集體脫逃！66頭豬遭竊送往拍賣場　找到時已全進五臟廟

►六福村狒死！陳吉仲提「3大檢討方向」承諾：1個月內對外說明清楚

►雲林外海3具男性身分不明浮屍特徵曝光　警公告協尋家屬

►前進肝癌死亡率最高縣市　肝膽權威權威胡瑞恒教授來雲林了

►斗六倉庫藏「推筒仔」賭場　警破門逮46人查扣189萬

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
簡嫚書喝喜酒「穿透視衣」激美！　0偽裝全被拍
北市公車司機酒駕載客！　煞不住撞機車
6點前上國道　他見車潮崩潰「時速20」看不到盡頭
他2萬4000元一次入袋！　網哭點名3家：到底幾時入帳
國泰世華「入帳時間」曝光！　14家銀行搶先發6000
麥當勞買1送1　速食店「連假優惠」一次看
南港高鐵站擠爆！　至少300人搶買票
快訊／連假不平靜！機捷接恐嚇　「台北站放炸彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海中粉紅超跑現蹤雲林！8隻瀕危白海豚跳躍嬉戲　海巡驚呼報喜

6點前上國道　他見車潮崩潰「時速20」看不到盡頭！網曝1招不塞車

教部查核技專師資惹怒教授　私校工會批：行為草率、差別待遇

10社團300萬粉遭滅團...臉書這樣回應　他們火大組自救會討公道

孩也收到了「他2萬4000元一次入袋」　網哭點名3家：到底幾時入帳

獨／教部首次技專師資查核！教授怒到拳頭硬「痛批外行、用關鍵字篩選」

清明疏運不平靜！機捷接恐嚇「台北站放炸彈」　共構台鐵全面警戒

人潮擠爆高鐵南港站！他直擊「至少300人↑」搶買票：5天連假的恐怖

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

4月新制正式上路！北北基小黃變貴、電費調漲11%　小心荷包大失血

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

海中粉紅超跑現蹤雲林！8隻瀕危白海豚跳躍嬉戲　海巡驚呼報喜

6點前上國道　他見車潮崩潰「時速20」看不到盡頭！網曝1招不塞車

教部查核技專師資惹怒教授　私校工會批：行為草率、差別待遇

10社團300萬粉遭滅團...臉書這樣回應　他們火大組自救會討公道

孩也收到了「他2萬4000元一次入袋」　網哭點名3家：到底幾時入帳

獨／教部首次技專師資查核！教授怒到拳頭硬「痛批外行、用關鍵字篩選」

清明疏運不平靜！機捷接恐嚇「台北站放炸彈」　共構台鐵全面警戒

人潮擠爆高鐵南港站！他直擊「至少300人↑」搶買票：5天連假的恐怖

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

4月新制正式上路！北北基小黃變貴、電費調漲11%　小心荷包大失血

「李到晛熱戀林智妍」韓網1月前早傳開　劇迷笑哭：朴涎鎮才是贏家

快訊／新北鶯歌2樓透天火警！臥房突竄火　1男吸入濃煙送醫

恐嚇信寄總統府民意信箱！嗆炸「北車+桃捷」　鐵警加強巡查

陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

搭Uber救他一命！載到洗腎乘客「苦等移植3年」　司機果斷捐給他

手握一包白色粉末...見警急搭電梯　口袋摸出整包毒下場慘了

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

海中粉紅超跑現蹤雲林！8隻瀕危白海豚跳躍嬉戲　海巡驚呼報喜

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

阿嬤插隊！她嗆「快死掉也須排隊」司機再補2刀

比草仔粿猛！這家又推3杯「台灣新口味」

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

花45元加油爽中1000萬！獎落這縣市

連假首日國1彰化系統「大雨又塞爆」　用路人崩潰

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮！全場氣瘋

雨帶幾乎不動！鄭明典：像台灣掛彩帶持續到下午　網狂喊「別走」

更多熱門

相關新聞

66頭豬遭竊送往拍賣場　找到已全進五臟廟

66頭豬遭竊送往拍賣場　找到已全進五臟廟

雲林土庫一間養豬戶，發現遭竊66頭大豬，市價約66萬元，警方調查後發現駕駛運豬大型貨車的劉姓駕駛涉案，劉疑似至豬舍竊豬後再把豬隻賣給收購的業者，業者再轉售至雲林肉品市場拍賣處理，警逮劉姓主嫌與賴姓共犯後，全案依竊盜罪嫌移請臺灣雲林地方檢察署偵辦。

雲林外海3具男性身分不明浮屍　警公告協尋家屬

雲林外海3具男性身分不明浮屍　警公告協尋家屬

斗六倉庫藏「推筒仔」賭場　警破門逮46人

斗六倉庫藏「推筒仔」賭場　警破門逮46人

斗六警運用無人空拍機清查治安死角

斗六警運用無人空拍機清查治安死角

雲二監助戒毒學員找回「心」定位

雲二監助戒毒學員找回「心」定位

關鍵字：

白海豚粉紅白海豚粉紅超跑雲林麥寮瀕危物種海巡署艦隊分署海巡隊PP-3563艇

讀者迴響

熱門新聞

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

本土劇女星爬山「穿超辣」！

陳零九深夜突宣布「退出九茶」！

定存4400萬　想領才知要等82年

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面