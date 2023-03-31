《無懈可擊》　雙子二重奏打擊樂團慈善音樂會

▲《無懈可擊》音樂會將於4月8日（星期六）晚上7時30分，在台南文化中心演藝廳舉行，由世界級演奏家簡佑廷 簡佑任雙胞胎兄弟擔任演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市愛樂協會、麗裕慈善文教基金會共同主辦，台南市醫師公會、台南文化中心協辦的《無懈可擊》音樂會將於4月8日（星期六）晚上7時30分，在台南文化中心演藝廳舉行，由世界級演奏家簡佑廷 簡佑任雙胞胎兄弟擔任演出，李啟維議員表示，這是一場堪稱世界級的表演，歡迎大家踴躍參加。

李啟維議員表示，7年前的2月6日南部一場大地震，震垮了台南永康的維冠大樓，帶走了117條的人命，同年的3月6日台南市愛樂協會和溪頭米堤飯店共同發起「為台南祈福」的音樂會在台南文化中心演藝廳舉行，受到各界的關注和矚目，當年的市長賴清德亦親臨現場參與並致詞，今年的2月6日，恰巧是同月同日，土耳其也發生了超級強震，造成數萬人的死傷，倒塌的房子無數，基於人飢己飢人溺己溺的精神，我們將計劃於4月8日在台南文化中心舉行的「李麗裕先生紀念音樂會」改為「無懈可擊慈善音樂會」邀請「雙子二重奏打擊樂團」擔任演出，票房的收入結餘將捐給土耳其，協助其重建家園。

愛樂協會羅添寶理事長說，雙子二重奏甫於今年1月29日接受美國國務院的邀請前往美國各主要城市巡迴演出，造成轟動，儼然已成為世界級的演藝團體。

羅理事長也表示，為了延續李麗裕先生樂善好施的精神，並秉承其遺願，我們發起回饋社會和鼓勵學生前進音樂廳的活動，有相當數量的票券將分送給弱勢團體和各級學校的學生，讓他們有機會和大家一起分享優質的藝術表演。