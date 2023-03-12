校園藝才好聲動　台南塩埕烏橋玉聖宮校園音樂會

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南塩埕烏橋玉聖宮校園贊助案成果音樂會《校園藝才好聲動Ⅲ》，是一場疫情下難得的藝文活動，此案於2020年推出校園贊助案3年計畫，2022年計畫結束，為展現3年來的學習成果，廟方邀請合作的南區七所中小學校，於12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。

南區六所小學加上大成國中超過百人攜手展演盛況空前，學童從1年級到9年級都有，許多可愛的低年級同學，學二胡只有短短2個月，卻可上台演奏，令人驚訝。

同學們對於二胡的喜愛與日俱增，在音樂才藝的學習中，也讓家長有參與孩子成長的機會，可謂一舉兩得。主辦單位表示，3年來有許多溫馨感人故事上演，例如：患有輕微自閉學童在老師要求下，勉強加入學習拉奏二胡，原完全無法融入課程，所以老師特別用適性課程引導，竟然在不期待收穫中通過級數檢定，成績斐然，令當時引薦老師詫異不已，由衷感謝這美好的結果，為這位身心障礙的孩子，開了扇門走出家庭，走向社會。

計畫第3年推出的節目有：喜樹國小-南管社ヽ日新國小二胡社ヽ永華國小二胡社ヽ龍崗國小十鼓擊樂社ヽ省躬國小-絲竹樂團ヽ大成國中-二胡社…等音樂性社團聯合演出，演奏古今中外膾炙人口的樂曲。除了二胡演奏外，深具文化傳承意義的南管音樂及太平歌陣也難能可貴的同台呈現。

台南市文化資產處前來關注鼓勵，希望無形文化資產，透過地方廟宇及校園合作，展現文化薪傳的活力。同日，廟方也辦理捐血活動，發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，得到民眾熱烈響應挽袖付諸行動，讓參與音樂會及捐血活動的親子們度過充實具公益的假日時光。

玉聖宮主委李良發表示，宗教信仰應該順應時代有所創新，將慶典活動延伸觸角至校園藝文活動，令人喜悅並且感動。南區校園藝文風氣興盛，對深耕藝文是有利的條件，感謝合作學校行政團隊共同協力打造本場音樂會，也讓廟方作為信仰中心外，對社會教化增添有形的力量，並為社區民眾所認同。3年來成果豐碩；如喜樹國小、新興國小及省躬國小，皆獲得台南市音樂比賽優等佳績，合作學校總計20餘位同學，通過「中華民國國樂學會」器樂級數檢定取得證書，2022年2月更曾受邀參加扶輪社舉辦公益音樂會，登上文化中心大舞台展演所學，諸多成果令人欣慰。以上成果完整體現本宮推出贊助案的初衷，在此非常感謝推廣音樂教育有成的「亞太胡琴樂團」承辦及致力於環保及人文的「全興資源再生股份有限公司」協辦。

支持本案的「全興資源再生股份有限公司」李英桐總經理表示，公司致力於藝術生活環境經營多年，很高興能參與玉聖宮校園贊助案及音樂會的籌辦工作，為藝文教育深耕出力。計畫主持人王文隆表示《校園藝才好聲動Ⅲ》音樂會，在疫情下訓練、籌備、展演的困難不在話下，計畫因疫情爆發，曾造成兩次停班停課中斷，且國際因對抗、戰爭、通貨膨脹…等世界局勢影響國內經濟，更加重教學推廣之潛在負擔，有幸玉聖宮贊助案適時挹注各校經費，在艱困環境中方得喘息堅辛推動，感謝玉聖宮「愛得及時」。