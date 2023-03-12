　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

校園藝才好聲動　台南塩埕烏橋玉聖宮校園音樂會

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南塩埕烏橋玉聖宮校園贊助案成果音樂會《校園藝才好聲動Ⅲ》，是一場疫情下難得的藝文活動，此案於2020年推出校園贊助案3年計畫，2022年計畫結束，為展現3年來的學習成果，廟方邀請合作的南區七所中小學校，於12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區六所小學加上大成國中超過百人攜手展演盛況空前，學童從1年級到9年級都有，許多可愛的低年級同學，學二胡只有短短2個月，卻可上台演奏，令人驚訝。

同學們對於二胡的喜愛與日俱增，在音樂才藝的學習中，也讓家長有參與孩子成長的機會，可謂一舉兩得。主辦單位表示，3年來有許多溫馨感人故事上演，例如：患有輕微自閉學童在老師要求下，勉強加入學習拉奏二胡，原完全無法融入課程，所以老師特別用適性課程引導，竟然在不期待收穫中通過級數檢定，成績斐然，令當時引薦老師詫異不已，由衷感謝這美好的結果，為這位身心障礙的孩子，開了扇門走出家庭，走向社會。

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

計畫第3年推出的節目有：喜樹國小-南管社ヽ日新國小二胡社ヽ永華國小二胡社ヽ龍崗國小十鼓擊樂社ヽ省躬國小-絲竹樂團ヽ大成國中-二胡社…等音樂性社團聯合演出，演奏古今中外膾炙人口的樂曲。除了二胡演奏外，深具文化傳承意義的南管音樂及太平歌陣也難能可貴的同台呈現。

台南市文化資產處前來關注鼓勵，希望無形文化資產，透過地方廟宇及校園合作，展現文化薪傳的活力。同日，廟方也辦理捐血活動，發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，得到民眾熱烈響應挽袖付諸行動，讓參與音樂會及捐血活動的親子們度過充實具公益的假日時光。

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉聖宮主委李良發表示，宗教信仰應該順應時代有所創新，將慶典活動延伸觸角至校園藝文活動，令人喜悅並且感動。南區校園藝文風氣興盛，對深耕藝文是有利的條件，感謝合作學校行政團隊共同協力打造本場音樂會，也讓廟方作為信仰中心外，對社會教化增添有形的力量，並為社區民眾所認同。3年來成果豐碩；如喜樹國小、新興國小及省躬國小，皆獲得台南市音樂比賽優等佳績，合作學校總計20餘位同學，通過「中華民國國樂學會」器樂級數檢定取得證書，2022年2月更曾受邀參加扶輪社舉辦公益音樂會，登上文化中心大舞台展演所學，諸多成果令人欣慰。以上成果完整體現本宮推出贊助案的初衷，在此非常感謝推廣音樂教育有成的「亞太胡琴樂團」承辦及致力於環保及人文的「全興資源再生股份有限公司」協辦。

▲台南塩埕烏橋玉聖宮，12日在玉聖宮廣場舉行《校園藝才好聲動Ⅲ》校園才藝成果音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

支持本案的「全興資源再生股份有限公司」李英桐總經理表示，公司致力於藝術生活環境經營多年，很高興能參與玉聖宮校園贊助案及音樂會的籌辦工作，為藝文教育深耕出力。計畫主持人王文隆表示《校園藝才好聲動Ⅲ》音樂會，在疫情下訓練、籌備、展演的困難不在話下，計畫因疫情爆發，曾造成兩次停班停課中斷，且國際因對抗、戰爭、通貨膨脹…等世界局勢影響國內經濟，更加重教學推廣之潛在負擔，有幸玉聖宮贊助案適時挹注各校經費，在艱困環境中方得喘息堅辛推動，感謝玉聖宮「愛得及時」。

ET快訊
快訊／抗荷英雄神級演出！　吳哲源吐真心話
矽谷銀行倒閉風暴！　Fed宣布明緊急開會討論
《黑暗榮耀》導演改口　認了霸凌！
快訊／北一女HBL「4年3亞軍」　球員手牽手淚崩
張育成從拒絕徵召到「國防部長」！　感性喊話
26歲正妹女星被製作人逼3P！　崩潰暫退演藝圈
快訊／「人間國寶」許坤仲過世！
「1年換2次水」被揭發　溫泉社長輕生亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

2023大台南新聞記者公會　邱仁武連任理事長

校園藝才好聲動　台南塩埕烏橋玉聖宮校園音樂會

紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

嘉義縣響應節能減碳　種下逾千株台灣原生植物

嘉義中埔「淺山埔」小旅行　大啖農家餐體驗農村美

餐酒館進駐嘉美館　酒品倉庫充滿文藝氣息

紅斑馬全台大串聯　國道警一同為2023台北國道馬拉松開跑加油

台東林管處發票換原生樹種苗木　馬拉松跑者也共襄盛舉

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

2023大台南新聞記者公會　邱仁武連任理事長

校園藝才好聲動　台南塩埕烏橋玉聖宮校園音樂會

紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

嘉義縣響應節能減碳　種下逾千株台灣原生植物

嘉義中埔「淺山埔」小旅行　大啖農家餐體驗農村美

餐酒館進駐嘉美館　酒品倉庫充滿文藝氣息

紅斑馬全台大串聯　國道警一同為2023台北國道馬拉松開跑加油

台東林管處發票換原生樹種苗木　馬拉松跑者也共襄盛舉

台正妹直播主哭「公司禁愛」求乾爹贖身！　港男暈船被討百萬...怒跨海提告

瑪莎拉蒂「M20 GT2工廠賽車」亮相！引擎底盤重新調校6月正式參賽

婚後沒去過婆家！人妻才知「裡面住著前妻」　和老公同睡一張床

抗荷英雄神級演出！　吳哲源吐真心話「真的好想讓世界都看見」

4習慣害你變醜！女生「超懶1點」醫搖頭：根本大忌

台南虐殺幼小浪浪哀嚎抽搐慘死　兇嫌傳喚到案依法嚴辦

矽谷銀行風暴收不住！　Fed宣布明緊急開會討論

新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

OL租屋處就寢門自開「一張臉猛瞪」！徹夜難眠警逮噁爛男

民進黨總統初選登記13日開跑　賴清德最快3／17出線

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

地方熱門新聞

遭石擊　女山友忍痛與救難人員走下山

台中市府廣場轉播台荷戰　5千人湧入

女大生獨攀屋我尾山滑倒求援

台南麻豆柚香追香健康路跑

民政局研擬活化桃園忠烈祠園區

紅斑馬全台大串聯

石門青山瀑布步道修復　區長親驗收今重新開放

國道警四大隊與您共度週日

阿里山「水山療癒步道」啟用

北海岸國小說故事比賽　品德扎根藝術深耕

台南新營連日異味禍首逮到了

《呂秀蓮作品集》新書發表　藍綠大咖出席

萬金移動花聚落　限量杜鵑花金幣打卡送

桃園大溪區公所植樹做公益　綠化社區環境

更多熱門

相關新聞

台南麻豆柚香追香健康路跑

台南麻豆柚香追香健康路跑

目前正值柚花開花期，麻豆區四處飄滿柚花清香，麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。

買金紙可以停騎樓...台南阿婆竟「抽紅單」

買金紙可以停騎樓...台南阿婆竟「抽紅單」

台南老夫妻搭高鐵北上面交鉅款　板橋警阻詐

台南老夫妻搭高鐵北上面交鉅款　板橋警阻詐

台南鹽水停車場男子疑持槍自戕身亡

台南鹽水停車場男子疑持槍自戕身亡

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

關鍵字：

校園台南塩埕烏橋玉聖宮音樂會

讀者迴響

熱門新聞

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

中華隊遭狙擊吞敗　無緣晉級下一輪

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊前進東京夢碎　張育成哭了

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

感謝球迷力挺！張育成激動落淚

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

爛賽程遭球迷罵爆　悍創：概括承受

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面