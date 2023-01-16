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桃園市國樂團《迎春納福》音樂會　張善政：國樂融入多元舞台表演

▲桃園市國樂團《迎春納福》音樂會登場。（圖／新聞處提供）

▲張善政表示，《迎春納福》音樂會將國樂融入多元的舞台表演。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市國樂團15日於桃園展演中心，舉辦《迎春納福》音樂會。市長張善政於出席音樂會表示，桃園市國樂團是桃園的驕傲，多年來一直持續推動音樂生活化，希望展現最優美的作品，這次所帶來的表演相當創新，主要是以輕歌劇《蝙蝠》為主軸，並結合聲樂、合唱團與舞蹈團的跨界演出，內容相當精彩。

▲桃園市國樂團《迎春納福》音樂會登場。（圖／新聞處提供）

張善政指出，桃園市國樂團此次演出非常特別，並非單純的音樂表演，舞台設計也別出心裁，將國樂融入多元的舞台表演，極有巧思地推出創新的《迎春納福》音樂會，讓大家可以感受新年熱鬧、愉快的氣氛，他也預祝所有市民朋友新年快樂。

文化局表示，本次音樂會由指揮鍾耀光全新編創整場樂曲，由桃園市國樂團擔綱整場音樂的靈魂主角，攜手聲樂家李增銘、許育甄、林姿吟、王郁馨、林義偉、廖宇盟、蔡政呈、笛子演奏家黃俞鈞、國立陽明交通大學教職員合唱團，以及桃園在地團隊-齊風藝術舞蹈團共同演繹，呈現不同的國樂風貌。

文化局指出，本次音樂會並邀請歌劇導演陳仕弦，以輕歌劇《蝙蝠》為主軸，融合多樣的視覺藝術呈現，讓觀眾可以徜徉在優美旋律與有趣的劇情之中，感受新年的歡愉氛圍。

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