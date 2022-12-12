台北室內合唱團30週年突破舞台界線　打造視覺與聽覺饗宴

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台北室內合唱團30週年《和諧的多重定義》突破舞台界線　打造視覺與聽覺饗宴

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

▲台北室內合唱團《和諧的多重定義》12/12～12/18於板橋新光音樂廳登場。（圖／台北室內合唱團提供，下同）

記者張惠媛／新北報導

你對合唱團的印象是什麼呢？穿著端正、排列整齊，在舞台上專業又精湛地演出一首首令人如癡如醉的曲目，讓坐在台下的觀眾無一不驚嘆！台北室內合唱團在成立30週年之際，推出「台北室內・三十而已」特別企劃，於12/12(一)～12/18(日)於板橋新光音樂廳登場，以《和諧的多重定義》為題，要翻轉你對「合唱團」的想像，並以「沉浸互動式導覽劇場」形式，引領觀展人一同走過台北室內合唱團的三十年歷程，演出專場更挑戰打破舞台與觀眾的隔閡，讓觀眾在演出時於劇場中漫步遊走，和台北室內合唱團一同共創獨一無二的曲目。

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

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▲只要帶著手機與耳機，就能聽見指引與故事，漫遊在藝術家打造的空間、裝置中。

台北室內合唱團企劃經理鄭逸伸表示，台北室內合唱團即將迎來30週年之際，就已經在不斷討論「可以做點什麼不一樣的東西？」除了希望將當代音樂融入生活，還有不少實驗性的創作，同時也是對自己和未來的提問，於是台北室內合唱團與展覽製作顧問高翊愷、跨域藝術團隊「複象公場」、作曲家林桂如便攜手打造出這一場在空間中自由流動的人聲饗宴。

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

▲「時光走廊」呈現出台北室內合唱團的三十年歷程。

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

▲視覺與聽覺皆沉浸在音符之中。

複象公場藝術總監王珩分享：「剛開始我們用很多方式去切入，也用問卷搜集台北室內合唱團過去成員的意見，想知道台北室內合唱團到底經歷了什麼？因為『合唱』是一個人無法完成的事情，三十年來，這些人來來去去，也陪伴台北室內合唱團完成不同階段，從這個角度出發，將觀展的人用音樂串起來。」

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

▲▼展覽中跟著耳機內的指示，做出選擇後將開啟全新曲目，也會進入不一樣的展呈空間。（圖／記者張惠媛攝）

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

走進新光音樂廳的展場，首先必須戴上耳機、拿出手機掃描QR Code，藉由一首首曲目和故事，引領你走進不同展呈空間，在觀展的同時，觀展人也化身台北室內合唱團的一分子，視覺與聽覺同時作為指引，在每一次的選擇中將開啟不同曲目和階段歷程，也會走入不一樣的展呈空間，每掀開一道門簾都是未知的體驗。

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

▲此次打造的「非典型音樂會」將舞台界線消弭。（圖／台北室內合唱團提供）

而在演出場次中，作曲家林桂如為十七位歌手，設計20分鐘無伴奏合唱劇場作品《Are You Ready？》，以數字倒數為起點，串連出自由聯想的聲景；複象公場藝術總監王珩亦參與場面設計暨動作指導。演出時，觀眾將在巧妙安排下，成為作品的參與者，觀眾與演唱者的界線，在這當中被消弭，起發出有機的觀演關係。林桂如說，在接到這次的委託創作時，花了許多時間討論及構思「如何打造一場非典型的音樂會」？而這次創作的曲目亦是三十週年展覽的一部分，「一般的音樂會，時間感是被作曲家佈置好的，這次以展覽的形式呈現，雖然沒有特定時間限制，但還是希望讓觀眾有心理準備的感覺。」

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

台北室內合唱團推廣當代音樂邁入三十週年，行政總監房樹孝有感：「三十年來，我們為台灣合唱做了一些事情，有留下紀錄、有出版、創作，我們想讓這三十年只是開始，希望有下一個或下兩個三十年。」他也提及，台灣有很多人喜歡合唱、支持合唱，期望中生代、新生代可以將台北室內合唱團三十年前的初衷延續下去。  

團長方素貞補充，身為「第一代成員」，看著台北室內合唱團走過三十年，心中百感交集，看到展覽中的歷史影像呈現，也忍不住紅了眼眶，在《和諧的多重定義》中，能有機會和聽者近距離共創，對成員們來說也是第一次，她除了緊張也帶點期待。台北室內合唱團三十年來對當代音樂的耕耘，有著傳承的重要意義，除此之外，也用創新的方式讓音樂會走入現代群眾，將當代音樂變成我們生活中的音樂。

▲▼台北室內合唱團,和諧的多重定義,新光音樂廳。（圖／台北室內合唱團提供）

【活動資訊】

台北室內合唱團三十週年特別企劃
合唱無設限第12號作品《和諧的多重定義》
日期：12月12日～18日，10:00～17:00
地點：新光音樂廳（新北市板橋區文化路一段188巷51號，新光新板傑仕堡Ａ棟10樓）
免費索票入場，索票連結：https://www.accupass.com/go/TCS30

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台北室內合唱團和諧的多重定義新光音樂廳音樂會

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