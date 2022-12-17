不畏寒流歌迷現身南瀛草地音樂會　黃偉哲發放暖暖包＋輕雨衣

▲黃偉哲市長非常關心市民健康，指示主辦單位於現場分送較早來排隊民眾暖暖包、輕便雨衣外，並提醒民眾愈晚愈冷，請民眾千萬要注意自身的保暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2023台南耶誕跨年系列活動」首場演唱會「南瀛草地音樂會」，17日在新營南瀛綠都心公園熱鬧開唱，儘管今年第1道寒流來襲，新營現場下起一陣雨，仍抵擋不住熱情歌迷。

一早就有不少迷哥迷姐在現場候位，有的是為了搶先一睹超人氣新星原子少年天王星下午3時多的彩排，有的是為了擠在最前面，就近欣賞創作歌手高爾宣、當紅本土流行天團玖壹壹、在地出身的金鐘獎主題歌曲得主琳誼…等當紅藝人的表演。

黃偉哲市長非常關心市民健康，指示主辦單位於現場分送較早來排隊民眾暖暖包、輕便雨衣外，並提醒民眾愈晚愈冷，請民眾千萬要注意自身的保暖，如果有任何不適不要硬撐，活動入口處就有醫護站，可以協助不適的民眾，大家一定要快快樂樂地出門，平平安安的回家。

主辦單位也呼籲儘管中央已經針對室外活動取消全程配戴口罩規定，但考量大型活動人潮眾多難以保持社交距離，建議參與活動民眾應全程配戴口罩。此外，由於今年卡司太強，預料將有更多民眾參與，市府除了提高公共安全防護準備，更要提醒大家注意保持安全距離，切勿為了搶看明星，在人群中進行推擠。

台南市警察局也特別重視活動維安，指示在地新營分局就此次演唱活動的安全維護及防踩踏作為，將依據以往執行經驗，提升維安量能，加強會場檢查，並於活動會場內安排「防踩踏小組」。

新營分局除了舉牌提醒民眾防止推擠、小心扒手及注意自身財物等事項外，也會利用大聲公提醒民眾注意人群踩踏意外及適時引導民眾進（散）場與行進，若發現民眾有推擠狀況，員警將於第一時間介入制止疏導並通報相關單位共同處理。

除此之外，活動會場外圍易產生交通衝擊之路口也有重兵部署，並結合義交等民力支援。而在享受演唱會之餘，也請民眾務必提高警覺，騎乘機車的民眾，安全帽務必放在坐墊置物箱內，機車鎖匙記得拔下，並建議民眾進入活動會場後將背（皮）包放在胸前，以避免遭人竊取。