危機戰來臨！科技CEO斷定「AI必會升級」：人類都追求心想事成

▲人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心衍生相關疑慮。（圖／路透）

記者蔡儀潔／海南報導

特斯拉CEO馬斯克和逾千名專家近日集體呼籲暫停開發人工智慧（AI）。對此，小i集團CEO袁輝表示自己「不會簽」，因為AI必然會進一步升級，人類這麼多年以來都在追求「心想事成」，而最好的應對方式就是回歸「人」本身。

▲分論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

2023博鰲亞洲論壇今（31）日上午舉行「人工智慧賦能美好生活」分活動，參與嘉賓分別為袁輝、清華大學公共管理學院院長朱旭峰、華為雲人工智慧領域首席科學家田奇、平安銀行行長特別助理蔡新發 。

袁輝發表論點稱，從整個產業變革和升級的角度來說，人工智慧「降本增效」的作用無庸置疑，接下來所有的行業都會被刷新，甚至是被重塑，「AI像空氣和水一樣，它基本上是無處不在」，接下來5至10年是整個AI的技術紅利，是60年研究累積後的巨大應用。

▲袁輝所領導的小i集團是一家人工智能技術公司，今年在美國那斯達克上市。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，袁輝認為，目前這僅是趨勢，ChatGPT這類通用人工智慧（AGI）實際應用有3大挑戰，首先是可控，第二是可訂製，第三是可交付，「必須克服這3點，才能在行業中大規模變現。」

人工智慧在造福人類同時亦引發恐慌，投資銀行高盛(Goldman Sachs)經濟學家指出，全球多達3億個全職工作有可能被AI取代，先進經濟體所受衝擊更大，香港、以色列、日本、瑞典及美國是最受影響的5個地方。

對此，朱旭峰認為，新事物的發明考驗各國政府如何治理，「你要想明白是為統治階級，還是為具體的產業階層服務」，所有的科技發展都會對社會結構產生影響，例如汽車的發明使馬車車夫職業消失；每個行業都有消失的可能性，但社會會誕生新行業，而人類具有適應性，不必過於憂慮。

▲馬斯克。（圖／路透）

伊隆·馬斯克在內的1000多名科技界領袖和研究人員，近日敦促AI實驗室暫停對最先進系統的開發，並在一封公開信中警告，AI工具「對社會和人類構成深遠風險」。

今日論壇的4位行業代表均表示「不會簽」。袁輝認為，人性的複雜令AI進一步的升級成為必然，實際上，人類的心中一直渴望出現新的具備自我意識的物種，「人類這麼多年以來最大的一個詞，也是最成功的一個詞，就叫『心想事成』，所以『它』一定會出現。」

袁輝「警告全人類」，AI在過去60多年，每一次都在發起對人類的攻擊，然而這一次ChatGPT的來臨，代表危機之爭序幕「真的拉開了」。

人類該如何應對AI熱潮？袁輝說，其實只需要思考一個問題，「你從早上睜開眼睛到晚上閉眼睡覺，你覺得自己活得像『人』還是『機器』，若像『機器』卻不如『機器』，被取代的可能性就高了，因此最重要的，是回歸『人』本身，思考「人」能做的到底是什麼。」