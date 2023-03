馬斯克引述論文籲「暫停AI研發」！反遭作者嗆：胡說八道

▲特斯拉執行長馬斯克。(圖/路透)

文/中央社

科技業巨賈馬斯克和逾千名專家近日連署公開信,呼籲暫停開發人工智慧(AI);但他們引述的學術論文作者批評這封信是「AI話題炒作下」的「胡說八道」,甚至曲解論文原意。

法新社報導,包括電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)、蘋果公司(Apple Inc.)共同創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)與其他連署的學界業界傑出人士在信中寫道:「AI系統若擁有能與人類競爭的智能,會對社會及人類構成深遠的風險。」

然而,信中引述用來支持論點的一篇學術論文,作者之一葛布魯(Timnit Gebru)今天在推特(Twitter)發文表示,她的論文實際上正是提醒,不要對AI做出像這封公開信一樣的誇大主張。

葛布魯寫道:「他們所言基本上與我們所說的相反,卻引用我們的論文。」

that one of the main points we make in the paper is that one of the biggest harms of large language models, is caused by CLAIMING that LLMs have "human-competitive intelligence."



They basically say the opposite of what we say and cite our paper?