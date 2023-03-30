無人載具產業後勢看好　南台灣科技產業論壇聚焦無人機發展趨勢

▲南台灣科技論壇聚焦無人機展業發展。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

無人機產業越來越夯，中華民國無人載具系統產業發展協會（無人機產業聯盟）今（30）日籌組論壇，召集產官學研各界菁英共同討論協會的發展與願景，並在下午舉行的2023南台灣科技產業論壇聚焦高雄無人機產業鏈前景，以南台灣科技趨勢為主題，深入探討位轉型、各種智慧科技應用及亞灣5G、AIOT園區發展等議題，希望推動高雄城市智慧科技及綠色轉型。

▲無人機載具產業發展協會論壇成立。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

南台灣科技產業論壇的2場專題演講分別請到台灣科技產業園區電電公會理事長周光春主講「半導體產業與工業4.0工業製造的未來趨勢」，以及今周刊、財信傳媒集團董事長謝金河主講「南台灣經濟的挑戰與機會」。

無人機產業聯盟與南台灣科技產業論壇幕後推手是玉山科技協會南台灣分會黃水成，他出身高雄科技大學的前身高雄工專，曾當過高雄工專電工科主任，也曾是海洋科技大學與義守大學的業師。1990年代自行創業的他，從經銷電腦周邊設備起家，繼而轉型投入自動控制、電工及機械材料、電子計算機等相關領域，30年來致力於南台灣資、通訊產業發展。

▲玉山科技協會理事長童子賢出席南台灣科技論壇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

3年前黃水成就開始從無人機注意到無人載具的無窮發展潛力，除電動車、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等項目，也積極研發無人機，利用油電共生系統可飛行長達600公里，最大載重30公斤。自從美國開始針對中國製的大疆無人機進行制裁以來，他就研發第一台全用台灣零件組裝而成的無人機，證明台灣發展無人機的技術已臻成熟。

▲南台灣科技論壇聚焦無人機展業發展。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他說，無人載具包括無人機、無人車、無人船、無人潛艇、攻擊型無人機等，可廣泛運用於商業、農業及軍事等領域，透過電腦控制及演算，甚至可用無人車載無人機執行任務，未來可以將設備零組件生產、教育訓練及運輸物流業結合成完整的產業鏈，成為高雄新興的產業聚落。

黃水成除倡議成立無人機產業聯盟，現在又進一步催生中華民國無人載具系統產業發展協會，共推金屬工業發展中心前執行長林秋豐為創會理事長，就是看好推動5G智慧共桿是政府政策，而高雄有金屬工業發展中心做後盾，再加上機電整合、模具、電腦人才濟濟及完整的技術傳承，絕對有條件可以發展成為無人載具產業的重鎮。