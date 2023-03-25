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疫後產業發展新趨勢　高雄大學：智慧製造+數位轉型受關注

▲▼高雄大學數位轉型 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台北國際工具機展帶動智慧製造和數位轉型的網路聲量。（圖／翻攝自台北國際工具機展臉書粉專）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情逐漸解封，台北國際工具機展今年實體展覽和線上展覽為參展廠商帶來豐沛的訂單和曝光量，也再度創造「智慧製造」和「數位轉型」兩大熱門話題。高雄大學與民間業者透過數據分析及調查，發現智慧製造關鍵詞在網路搜尋的排名依序為機械手臂、零點定位、自動倉儲、無人廠房和智能排程等，可見數位轉型已成為製造業最關注的議題。

數據分析高雄iNiN公司指出，過去一年，與智慧製造相關的詞彙，平均每月搜尋量沒有明顯的起伏，例如機械手臂和智慧製造的搜尋量落在1000到1萬之間。然而，「零點定位」相較之下是比較新興的配件，大眾對於此項產品比較陌生，儘管平均月搜尋量僅落在10-到100之間，但在過去的3個月內，搜尋量卻一口氣暴增900%，也表示消費者對於這一項產品感到好奇。

▲▼高雄大學數位轉型 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄大學資管系主任楊書成認為數位轉型、智慧製造將成為疫後產業焦點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄大學亞太系教授莊寶鵰表示，近兩年來，人力短缺的影響加劇，廠商在規劃產線時逐步著重智慧製造及數位轉型的落實執行。在智慧製造的執行過程中，透過各種系統獲得相較以往更多的產線數據，可以進行更精細的分析，並針對分析結果進行製程改良和優化，這就是數位轉型的概念。

高雄大學資管系主任楊書成指出，數位轉型比智慧製造更為廣泛，產業範圍也更普及化。從Line官方帳號到自動倉儲系統，都屬於數位轉型的一部分。隨著疫情逐步開放，相關議題再次引起討論，可說是產業界未來不可忽視的一環，而學界如何與產業界合作，提升生產效率、降低成本，將是台灣整體產業在國際競爭力提升上的重要關鍵。

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關鍵字：

疫後產業趨勢高大智慧製造數位轉型關注

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