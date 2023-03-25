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防範公墓野草火警　南消五大與仁德公所運用無人機科技防災

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明時節將至，台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦「掃墓不燒墓、4不2記得」防火宣導，同時啟動無人機巡查勘災演練。

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五大隊呼籲民眾「不」燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」放鞭炮、冥紙「不」飛揚、「要記得」滅餘燼、「要記得」帶走垃圾，降低公墓火災的風險。

宣導活動充分發揮創意，以「周處除三害」創意宣導，以清明祭祖時容易造成山林田野火警的燒雜草、餘燼未滅、香腳未移除為主軸，請民眾配合「禁燒雜草、消滅餘燼、移除香腳」避免風吹起火致災。

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時因應在清明節當天，考量防火需求及缺水問題，仁德區公所與消防分隊將從仁德再生水廠運送再生水到所轄管的公墓區域，除廣設取水點外，現場也同步發送滅火器造型取水袋限量500個，請民眾務必配合把餘燼熄滅後再行離去。

市長黃偉哲表示，今年南部已逾500天沒下大雨，山林田野環境相當乾燥，只要有微小火源就容易造成大面積的火災，造成環境及生命財產損失，請市民朋友務必避免以燃燒雜草方式進行整地或是清掃墓地。

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合區公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第五大隊長鄭誌峰表示，近年消防局大力推廣無人機運用於救災上，利用無人機在空中無障礙的優勢，觀看田野或墓地是否有疑似燃燒情形，依消防法第41條，得針對行為人開立舉發單，處以3000元罰緩；另運用空拍機亦可依據空拍結果，研判火勢延燒方向及路徑，事先開闢防火線，以避免火勢繼續擴大。

▲台南市消防局第五大隊文賢、仁德分隊與仁德區公所聯合舉辦防火宣導，並出動無人機科技防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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