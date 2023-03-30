集體外籍浮屍案　高檢署稱比對身分中、尚須彙整各方訊息

▲台灣高等檢察署書記官長林宏松，說明偵辦案情。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國西部海岸近來出現多具外籍浮屍漂流，懷疑可能是跨境人蛇集團丟包偷渡者、抑或偷渡走私集團發生船難造成多人死亡。法務部長蔡清祥已經只是台灣高等檢察署進行查辦，高檢署30日表示，目前已經比對出多具遺體的身分，確認是越南籍的人士，但還有4具遺體身分不明；此外，也懷疑還有遺體尚未被發現。

根據警方發布的資料，統計自2月底起到3月28日間的資料，總計發現20具海上漂流屍體。其中9具為我國籍人士，並無不法；至於其餘11具，透過越南駐台北經濟文化辦事處提供資料後，目前確認其中有5男、2女為越南籍人士，另外還有4具屍體身分不明。

法務部長蔡清祥在事發後立刻指示台灣高等檢署進行統整查辦，蔡清祥指出，本案交給臺高檢署防制人口販運督導小組，召集台南、台中地檢，海巡署、刑事局、法醫研究所等單位，彙集相關訊息後，深入追查。

而高檢署書記官長林宏松30日受訪時表示，根據越南方面的情資以及比對出來的遺體資料，懷疑這批浮屍可能是越南人蛇集團偷渡，當時有14位偷渡失蹤者上船，現在已經比對出其中的5男2女，但仍有4具遺體身分不能確認，還需要更多的情資、檢體比對。此外，該集團仍有3人未尋獲，檢方認為凶多吉少，未來可能還會發現更多的浮屍。

至於這批偷渡客罹難的原因，是因為遭人蛇集團推入海中？或是發生船難？或是餓死？林宏松也表示，因為這批人士罹難均有一段時間，再加上屍體泡在海水中，只能透過解剖釐清死因；目前僅能確認在台中外海風機上的越南籍男子為餓死，其他人罹難的原因還在釐清中。