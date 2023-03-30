沿海浮屍案頻傳　黃珊珊喊話：「安全」才是民之所欲

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

台灣沿海今年2月迄今出現20具浮屍，外界懷疑是遭人蛇集團丟包所致，對此，前台北市副市長黃珊珊30日透過臉書表示，不管是不是人蛇還是意外墜海，都顯然是很嚴重的治安與人權議題，她必須強調，安全才是民之所欲，「大家都很在乎台灣的國際地位，但我更在乎的是台灣人民的安全！」

黃珊珊指出，這幾天很不平靜，台灣海域出現許多浮屍，不管是不是人蛇還是意外墜海，都顯然是很嚴重的治安與人權議題，當然其中還有幾名是台灣人，初步排除與人口販賣走私有關，她表示，但這麼多的海上浮屍漂流，還是不免令人觸目驚心，底層民眾的生活辛苦，鋌而走險被利用傷害，終歸還是經濟與治安，政府責無旁貸。

此外，黃珊珊提到，前總統馬英九訪問中國大陸祭祖，台灣人沒人關心祭祖，都在關心馬英九的「稱謂」；同樣的，總統蔡英文出訪友邦過境美國，也沒人關心是哪一個友邦，都在關心蔡英文的「過境」。她強調，大家都很在乎台灣的國際地位，但她更在乎的是台灣人民的「安全」！

黃珊珊認為，台灣身處在全世界最奇特的地理位置，全世界也只有台灣有這樣的奇特待遇，正因為如此，不管是卸任或現任元首，都必須面對兩岸與外交這項最重大也最困難的課題，就只有一個最重要的原則，就是「台灣人民的最大利益」，這非關藍綠，而是國家領導人必須以「人民利益」為最優先考慮。

「和平得來不易，其實，最大的武器就是我們民主與自由的制度」，黃珊珊強調，不管誰執政，都必須顧及台灣多數人民的意見與利益，不可偏廢，不管是誰執政，都要確保百姓安居樂業，下一代可以安身立命，但是，多年來，某些政黨為了自身政黨利益，為了選舉走偏鋒，從沒真正凝聚國內的全民共識，導致國家面臨困境、人民受害。

黃珊珊喊話，明年初的大選，我們即將有機會突破這個困境，在藍綠之外，我們可以選擇以人民利益為優先的候選人，拋開藍綠的神主牌，做自己的主人，為你自己，也為了下一代。