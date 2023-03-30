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越南女去年3月遭遣返「1年後淪浮屍」　偷渡與夫相聚？疑點待查

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現20具浮屍，海巡暑成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄港二港口外海在2月27日發現一具女浮屍，身分經確認為越南籍的陳姓女子（31歲），她曾在去年3月因打「黑工」被遣返，如今事隔一年卻成為海上浮屍。據了解，陳女在被遣返後，無法循合法管道來台，而她的老公又在台工作，是否想藉由偷渡再度來台與丈夫相聚，順便打工賺錢，卻遭逢意外淪為波臣，仍有待檢、警進一步調查釐清。

高雄港警表示，是在2月27日接獲通報，於高雄港第二港口燈塔外海約1.4海浬處發現一具浮屍，港警獲報後派遣小艇打撈，確認死者為女性，經比對死者指紋，確認死者為曾在台打「黑工」，被查緝後遭到遣返的陳姓越南籍移工。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現20具浮屍，海巡暑成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，31歲的陳女和同是越南籍的丈夫曾在台灣一起工作，丈夫有合法的身分，但陳姓女子則是遭新北市政府樹林分局查獲非法工作，後送專勤隊收容，並於去年年3月14日遣返回越南。

陳女丈夫被警方通知到殯儀館相驗時，確認死者為自己的妻子，但他不解為何妻子明明已遭遣返回越南，又為何成為高雄外海的浮屍？至於兩人這一年有無聯絡，是否知情陳女要偷渡來台？都需要進一步釐清。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現20具浮屍，海巡暑成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

據指出，陳女被遣返後，身分已遭註記，不可能再合法申請來台，而去年台灣疫情嚴峻，不少合法移工都需要排隊才能申請來台，更何況是曾經非法打工被遣返的陳女，由於陳女老公還在台灣工作，因此她是否想藉由偷渡，來台與丈夫相聚，或者繼續在台灣打工賺錢，卻遭丟包命喪大海，也仍需要調查。

高雄地檢署則表示，陳姓女子目前已解剖完畢鑑定中。至於是否是偷渡入境或有人蛇集團介入，目前正深入調查中。

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