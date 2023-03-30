施暴高嘉瑜！林秉樞上訴高等法院首度開庭　不發一語

▲林秉樞到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，林秉樞一審遭判刑2年10月，案件上訴高等法院，高院30日首度開庭審理。林秉樞在開庭前半小時進入法院，對於媒體詢問「有沒有道歉」、「要不要認罪」等問題，他都不回答，進入法庭。

高嘉瑜在2021年11月底遭媒體批露，遭到當時的男友林秉樞毆打，引發社會軒然大波，林秉樞隨即遭到檢警單位拘提，最後更被羈押，提起公訴。一審法院調查後，發現他2021年9月間與高女視訊時，曾經截圖留存9張高女裸照；之後他只是女助理在高女的網路直播節目上，留言恐嚇。過沒幾天，林秉樞在母親靈堂上逼高女下跪、拉扯頭髮，甚至持不雅影像、錄音檔等物品恐嚇高女；林秉樞還要求女助理電腦繪圖，偽造存款交易明細。

案經一審法院審理後，認定他犯傷害、竊錄、誹謗、偽造文書、恐嚇、變更他人電腦電磁紀錄、強制等7項罪名，其中傷害罪部分判刑8月、不得易科罰金，另外6項罪名共12罪則判刑2年2月，得易科罰金78萬元。全案上訴第二審。

高院二審於3月中先針對他的限制出境部分召開審理庭，當時林秉樞當庭說自己身體不好一天要打2次胰島素，且要用各種藥品維持生活，他不會逃亡，請求法官對他解除限制出境及出海；此外也請求法院讓他變更限制住居地。法院最後諭知候核辦。

至於實體案情部分，高院30日首度召開準備程序庭，下午三點的庭訊林秉樞早在2點多就已經開車在法院附近遊蕩，試圖躲避媒體。最後他在2點半走進法院，媒體詢問他「有沒有道歉」、「要不要認罪」等等問題，林秉樞均不回應。由於本案採不公開審理，律師也對案情三緘其口。

▼林秉樞到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）