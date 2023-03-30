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1個月發現20具浮屍　氣象局解釋「海流向北」：往北推再浮出海

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣西半部沿海地帶從今年2月至今陸續出現多具浮屍，最新調查進度已到20具，內政部長林右昌今（30）日在立法院備詢時透露死因，有7具是越南籍、9具台籍，不全然和偷渡案有關。中央氣象局表示，浮屍數量增加與海流無關，頂多可能因為潮汐向北流，而使浮屍被推向某一方向再浮上海面。

氣象局海象測報中心主任滕春慈表示，發現浮屍的數量增加與海流沒有太大關係，最多可能因為潮汐向北流，而將浮屍推往某一方向，接著浮上海面。

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滕春慈解釋，現在時節進入春天，台灣海峽的海流淨方向向北，不過其實每天的海流都有向南向北，只是目前向北的力度大一點，整天平均下來淨流就是往北的方向為主，而海流的方向與季節更替有關，春天到秋天時北流就會比較清楚。

林右昌今日在立法院指出，從2月27日至3月29日，警察和海巡機關大約發現20具海上浮屍，其中，有16人確認身分（9具台灣人、7具越南籍），台灣籍都是落海或自殺輕生，這部分經過檢察官相驗，已被家屬確認、領回，「跟偷渡案沒有關係」，但另外7具不排除和偷渡案有關，不過，目前還沒發現有「人口販運」等情事。

針對越南籍遺體，林右昌補充，駐台北越南經濟文化辦事處通報，可能是今年2月份有欲偷渡來台14名越南籍，已提列14名越南籍，其中，有7名確認身分、4名還未確認，還有3具遺體待搜尋。

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