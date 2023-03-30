不只珍奶！「小籠包」展現台灣軟實力　比爾蓋茲也愛吃

▲鼎泰豐小籠包在國外的影響力超乎想像，連微軟創辦人比爾蓋茲都愛吃。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）



實習記者任庭儀／編譯

彭博社專欄作家戈什（Bobby Ghosh）表示，鼎泰豐小籠包在國外的影響力超乎想像，說是台灣軟實力的展現也不為過，可以與珍珠奶茶相匹敵，不禁讓他長途跋涉只為品嘗小籠包的美味。更令人驚喜的是，他看到微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也在排隊。

戈什表示，他曾與妻子一路從美國加州開車到華盛頓，只為了一嚐鼎泰豐小籠包的美味。當他抵達位於貝爾維尤（Bellevue）時，與其他鼎泰豐並無不同，餐廳外總是大排長龍，就連微軟創辦人比爾蓋茲也位列其中耐心等待。

當戈什靠在椅背上細細品味時，覺得鼎泰豐的小籠包非常值得這趟來回1700英里（約2700公里）的路程，也能理解一些倫敦人排隊4小時只為鼎泰豐的一張桌子。這些乒乓球大小的湯包內裡有熱湯和肉餡，加上一些醋和醬油再用薑絲裝點，放入口中就是人間美味。

▲鼎泰豐創辦人楊秉彝25日與世長辭，享耆壽96歲。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）



戈什說，對於世界各地的粉絲來說，鼎泰豐是地球上最偉大的餐廳之一，當他25日聽聞創辦人楊秉彝逝世的消息感到十分悲痛。他說，小籠包是台灣面向世界的宣傳大使，與珍珠奶茶一同展現出巨大的軟實力，台灣政府應該善加利用。

楊秉彝1972年在台北開設第一家鼎泰豐，靠著遠近馳名的湯包在亞、美、歐洲擴張，目前全球超過160間分店。小籠包實際發源於上海，並不是楊秉彝發明的。但他厲害在於使小籠包的配方和技術標準化，讓「黃金18摺」的小籠包享譽國際，他於今年3月25日逝世，享耆壽96歲。