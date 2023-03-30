飛機落地行李箱失蹤　男靠「AirTag定位」抓小偷追回9萬失竊物

▲男靠AirTag找回行李箱。（圖／翻攝自Instagram／reidgocrazy）

記者李振慧／綜合報導

美國男子里德(Jameel Reid)結束洛杉磯旅行時，將價值美元3,000元（約台幣9萬多元）的物品放在行李箱，然而抵達亞特蘭大機場卻發現行李失竊，幸好事前他也有將Apple AirTag放在行李箱中，靠著追蹤定位成功逮捕小偷，找回失竊物。

里德表示，飛機抵達亞特蘭大機場後，他去行李輸送帶等待，行李箱卻遲遲沒有出現，「我在那邊約等了30分鐘，可是完全沒有看到，所以我拿出手機查詢，結果發現行李箱竟然在格雷迪紀念醫院(Grady Memorial Hospital)，我當時心想大事不妙了」。

里德發現後立即報警，並持續使用手機追蹤AirTag，後來裝置顯示其正在返回機場的路上，等到裝置出現在機場後，他和員警立即跑去與嫌犯對質，結果發現竊賊身上還穿著他失竊的衣服和褲子。

警方表示，他們已逮捕了一名叫做尼爾森(Craig Nelson)的男子，並指控其犯下竊盜罪、非法搬運和非法入侵等罪。里德雖然已順利拿回他的行李箱，但對於機場管制行李的鬆散態度仍十分憤怒，「大家真的可以隨便就把別人的行李拿走，而且沒有人會知道」。