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日電視台：只要「張忠謀還在」中國就難犯台！　各國元首搶會面

▲APEC領袖代表張忠謀出席「第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲張忠謀被認為是影響台灣局勢的重要人士。（圖／記者林敬旻攝）

記者王佩翊／編譯

總統蔡英文29日出訪中美洲，期間將過境美國紐約與洛杉磯，而這次外訪行程也引發全球關注，日本《讀賣電視台》節目「高岡解說」（タカオカ解説）更是特別對此事進行分析與解說，其中也提到台積電創辦人張忠謀是影響台灣與國際局勢的重要人物，地位不容小覷。節目指出，只要張忠謀還健在，且把半導體發展本體放在台灣，中國大陸就難以犯台。

由《讀賣電視台》報導局解說委員長高岡達之主持的節目「高岡解說」28日報導了蔡英文出訪中美洲2個友邦並途經美國的背景，同時也對此進行分析。節目中還介紹了台積電創辦人張忠謀，稱他為「全球領袖都想要親自會面的重量級台灣人物」，更指出，張忠謀手上握有「掌握台灣局勢的關鍵」。

高岡指出，蔡英文現在出訪美國，而立場與其相抗衡的人（馬英九）則前往中國，然而比起這些政治人物的動向，全世界各國領袖更想要見到的人其實是張忠謀（Morris Chang）。張忠謀多次作為蔡英文的代表出席APEC會議，而他更是該場會議唯一的民間與會人士。其背景不僅是因政治考量，同時也是因為在場各國領袖都想要親自與張忠謀會面。

▲▼總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出訪中美洲友邦。（圖／總統府提供）

除此之外，張忠謀更推動在日本熊本縣與美國亞利桑那州新建半導體工廠，而拜登更親自出席了亞利桑那州的移機儀式。與此同時，由於台積電擁有全球最尖端的技術，因此張忠謀的一言一行也足以左右整體局勢。

張忠謀近日公開支持美國晶片政策並稱，「要讓中國發展半導體的腳步緩慢下來。」儘管作為商人，這番言論是極具危險性的發言，甚至可能激怒中國，然而結果非但沒有惹怒中國，對方還好言力邀台積電到中國設廠。

高岡直言，只要張忠謀還健在的一天，且台積電將半導體的發展重點放在台灣，中國就難以犯台，因為一旦台積電受到影響，中國自身也會陷入晶片荒，全球經濟更有可能因此崩盤。所以日本政府也透過增稅，提高防衛預算，防範台灣有事的情況。

節目提到，張忠謀面臨的最大問題就是與時間的戰鬥，儘管他現在身體硬朗，但是他已高齡91歲，未來也將漸漸交棒給後繼者，而他的接班人是否能夠像他一樣持續主張「台灣與中國不同」仍未可知。

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