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馬英九會談宋濤全文曝光　「兩岸維持合作交流、避免戰爭衝突」

▲前總統馬英九會見國台辦主任宋濤。（圖／馬辦提供）

▲前總統馬英九會見中國國台辦主任宋濤。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九訪陸之旅今（30）日於武漢參訪期間，於晚間6點多與中共國台辦主任宋濤會面。馬英九在談話過程中除了五度提及「九二共識」，更強調，兩岸主事者共同的責任，是凡是有利於兩岸人民福利的事都要做，凡是有利於增進兩岸和緩的機會都要爭取，「兩岸一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免戰爭衝突」。

馬英九在會面中提及，這幾天到南京、武漢，明天繼續往長沙、重慶、上海，帶著年輕朋友看了一些影響中國歷史的重要地點，對他個人特別覺得深具意義。「我今年將滿七十三歲，能夠踏上大陸土地，明天就即將到我的湖南老家祭祖，看看父母當年的足跡，對我個人意義重大」。

馬英九表示，海峽兩岸分享及傳承共同的血緣、語文、歷史與文化，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫。「在我任內，兩岸擁有共同政治基礎『九二共識』，能夠實現三通直航，兩岸交流暢通，這讓兩岸人民都受惠」。

馬英九說，「2015年11月兩岸領導人在新加坡會面，我與習先生再次確認了『九二共識』的重要性。」他注意到大陸國台辦最近的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」：1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

馬英九認為，兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在他任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範，回首兩岸歷史脈絡，應該能體會制度性建立之不易。

▲前總統馬英九會見國台辦主任宋濤。（圖／馬辦提供）

▲前總統馬英九會見國台辦主任宋濤。（圖／馬辦提供）

馬英九與國台辦主任宋濤會面談話全文如下：

宋主任、台辦的各位朋友，大家好：

首先我要謝謝各位在本人這趟旅程的協助與接待，也謝謝宋主任代為轉達習先生的問候。我也利用這次機會，請宋主任代為感謝您們中央，並請代向習先生問候。

今天我坐在這邊同各位會面，心中很有感觸。這幾天我到南京、武漢，明天繼續往長沙、重慶、上海，帶著年輕朋友看了一些影響中國歷史的重要地點，我個人特別覺得深具意義。

我今年將滿七十三歲，能夠踏上大陸土地，明天就即將到我的湖南老家祭祖，看看父母當年的足跡，對我個人意義重大。我們中華文化講究慎終追遠，我想在座各位都能理解。

海峽兩岸分享及傳承共同的血緣、語文、歷史與文化，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫。更重要的是，在我任內，兩岸擁有共同政治基礎「九二共識」，能夠實現三通直航，兩岸交流暢通，這讓兩岸人民都受惠。

2015年11月兩岸領導人在新加坡會面，我與習先生再次確認了「九二共識」的重要性。我注意到大陸國台辦最近的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」：1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在我任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範，我們回首兩岸歷史脈絡，應該能體會制度性建立之不易。

兩岸之間，存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所衍生的種種問題，這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積成果、培養互信。2015年我和習先生的會面，目標就是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決，且未來要在既有基礎上，持續制度化發展下去。

很遺憾的是，這些年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓我甚感憂心。我這次來帶著青年學生，與大陸學生進行交流，就是著眼於此。下午在武漢大學，我也很欣慰台生與陸生交流，彼此都有很好的互動，我認為這是一個好的開始。未來我們會推動更多像這樣的交流活動，也會邀請大陸的同學到台灣走走看看，讓兩岸年輕人有更多的互動。

更重要的是，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是臺灣社會的普遍主流看法，我這次宣布要訪問大陸，台灣一項民意調查，就顯示77%的台灣民眾肯定與支持兩岸交流。兩岸雖然各自採取的制度，生活方式及價值經驗有所不同，但大家都是炎黃子孫，彼此脣齒相依，情感共通，一定要談，也只能透過談解決問題。

我堅定認為，兩岸主事者共同的責任，是凡是有利於兩岸人民福利的事都要做，凡是有利於增進兩岸和緩的機會都要爭取。兩岸一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免戰爭衝突，致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

謝謝大家。

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