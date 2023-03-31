搶掃墓潮！夾娃娃機放「應景消耗品」　用途逗樂一票人：有防火嗎

▲夾娃娃機台放金紙，台主奇葩的想法逗樂超多人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



網搜小組／柯振中報導

近日準備要放清明連假，不少民眾會趁著這段時間返鄉祭祖。一名男子日前路過夾娃娃機店，意外發現裡面有部機台放了超實用的「清明節消耗品」，逗趣的照片曝光後，讓不少人瞬間嘴角上揚。

這名男子在「爆廢公社二館」分享，他到某間知名的夾娃娃機店瀏覽時，意外發現了有部機台十分奇特，裡面塞了滿滿的成綑「刈金」，正好近日適逢清明節，讓他笑得直呼「清明佳節伴禮首選」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光以後，引起了不少討論，不少網友笑著留言，「擺現金犯法哦」、「大獎送紙紮別墅」、「娃娃機真的什麼都有」、「所以夾娃娃機可以投銀紙嗎」、「可以防火嗎？不防火的不夾」、「高機率整台發爐啊」、「如果沒有夾到，祖先不就沒錢花？」

▼機台內擺放的「刈金」主要用途為祭祀神明、祖先，若是過世未滿3年的親屬，則是使用銀紙。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，還有人好奇詢問，「金紙不是神明的官銀嗎？只有冥紙祖先才收得到」、「我還以為燒給祖先的要是銀紙」、「燒金紙祖先可以收到嗎？」

事實上，根據傳統習俗，這種「刈金」的主要用途是祭祀神明、地基主以及祖先，如果是中元節祭拜，或是要燒給過世未滿三年的親屬，則是使用銀紙祭拜，2種紙錢適用的對象不同。