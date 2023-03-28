老公不刷牙洗澡還偷聞女兒內褲　妻忍27年才解脫

記者黃翊婷／新北報導

人妻小梅（化名）指控，結婚之後才發現丈夫阿強（化名）衛生習慣不好，長年不刷牙、洗手、洗澡，還會猥褻女兒、聞穿過的內褲，考量到老公至今已離家3年，因此決定向新北地院訴請離婚，並獲得裁准。

▲阿強曾對女兒伸出鹹豬手。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

小梅在判決書中主張，和丈夫是在27年前結婚，婚後才發現丈夫生活習慣極差，長年不刷牙、洗手、洗澡，還曾猥褻女兒、聞女兒穿過的內褲，加上脾氣不好，經常簽賭、欠錢，卻從未負擔家中經濟，甚至偷偷將名下的不動產賣掉，離家出走之後也未告知家人要搬到哪裡，至今已有3年沒有回家，她認為這段婚姻已經無法維持下去，因而決定向法院訴請離婚。

而阿強經過合法通知，並未出庭或提出任何書狀聲明、陳述。

夫妻倆的女兒證稱，父親開始賭博之後就會對她毛手毛腳，例如把手伸進褲子裡，衛生習慣也不好，都不刷牙，平時沒有工作，所以沒有提供生活費，都是靠母親賺錢養家，「他自己有一間房子賣掉了，賣掉的錢也沒有給媽媽或我」，如今人失蹤了，家人都不知道父親在哪裡。

新北地院法官認為，母女倆的證詞大致相符，加上阿強經通知並未出庭，因此採信小梅的說法；考量到阿強有簽賭惡習，在外欠款、擅自出售房屋並與妻子分居，且至今都未與妻女聯繫，可規責程度較重，最終裁定准許小梅的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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