控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

記者黃翊婷／新北報導

許姓女子聲稱陳姓同事趁她服藥後身體無力，開車前往摩鐵發生性行為，害她不僅丟了婚姻，還被陳妻提告求償100萬元。不過，新北地院法官認為，許女不僅自己承認曾在2022年3、4月間與陳男發生2次性行為，雙方平時的聊天內容也多與性行為有關，因此不採信她說詞，判應賠償陳妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳妻不滿許女和她的丈夫發生婚外情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

陳妻在判決書中主張，和丈夫結婚不到2年，對方就與許姓女同事發展婚外情，還透過LINE互傳曖昧訊息，甚至發生性行為，嚴重破壞她的家庭幸福，讓她承受極大的精神痛苦，陷入長時間的憂鬱和焦慮狀態，為此還得前往精神科看診治療，因而決定對許女提告求償100萬元。

許女則辯稱，2022年3、4月間確實曾與陳男發生2次性行為，但4月那次她是因為搭乘陳男的車前往醫院就診，服用藥物後身體無力，才會被載到摩鐵，也因為這段關係，害她和丈夫離婚，受到的侵害遠大於陳妻，現階段除了要靠每個月3萬元的薪水養活自己，還要支付小孩的扶養費，實在無力負擔賠償。

新北地院法官認為，陳妻提出的LINE對話證據中，許女與陳男的聊天內容不僅曖昧，還大多與性行為有關，加上她在審理期間自己承認曾與陳男發生2次性行為，足見確實有做出侵害陳妻配偶權的侵權行為，陳妻依法求償並無不妥。

法官接著指出，考量到雙方的身分、地位、經濟能力、智識水準等因素，陳妻要求賠償100萬元的確有些過高，衡量過後，判許女應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。