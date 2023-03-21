　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

記者黃翊婷／新北報導

許姓女子聲稱陳姓同事趁她服藥後身體無力，開車前往摩鐵發生性行為，害她不僅丟了婚姻，還被陳妻提告求償100萬元。不過，新北地院法官認為，許女不僅自己承認曾在2022年3、4月間與陳男發生2次性行為，雙方平時的聊天內容也多與性行為有關，因此不採信她說詞，判應賠償陳妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲陳妻不滿許女和她的丈夫發生婚外情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

陳妻在判決書中主張，和丈夫結婚不到2年，對方就與許姓女同事發展婚外情，還透過LINE互傳曖昧訊息，甚至發生性行為，嚴重破壞她的家庭幸福，讓她承受極大的精神痛苦，陷入長時間的憂鬱和焦慮狀態，為此還得前往精神科看診治療，因而決定對許女提告求償100萬元。

許女則辯稱，2022年3、4月間確實曾與陳男發生2次性行為，但4月那次她是因為搭乘陳男的車前往醫院就診，服用藥物後身體無力，才會被載到摩鐵，也因為這段關係，害她和丈夫離婚，受到的侵害遠大於陳妻，現階段除了要靠每個月3萬元的薪水養活自己，還要支付小孩的扶養費，實在無力負擔賠償。

新北地院法官認為，陳妻提出的LINE對話證據中，許女與陳男的聊天內容不僅曖昧，還大多與性行為有關，加上她在審理期間自己承認曾與陳男發生2次性行為，足見確實有做出侵害陳妻配偶權的侵權行為，陳妻依法求償並無不妥。

法官接著指出，考量到雙方的身分、地位、經濟能力、智識水準等因素，陳妻要求賠償100萬元的確有些過高，衡量過後，判許女應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／地震晃完出現「2m深天坑」！　阿姨驚：好險沒掉進去
LIVE／村上宗隆復活！再見安打日挺進冠軍賽　大谷翔平明擬登
快訊／日本冠軍戰對決美國　先發投手出爐
抓到了！爆乳妹騙賣BLACKPINK票海削40萬　真實身分曝
獨／唐吉訶德插旗台中！　開幕時間地點曝光
經典賽首次美日爭冠！　2大強權「對戰成績」曝
村上宗隆「起死回生敲再見安打」　被潑水笑：有點冷！
發錢了！蔣萬安兌現政見　每年最高補5.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

尖刀抵櫃姐腰部逼超商提款！　高雄毒蟲3天犯2搶案下場曝

雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

她酒醒驚見下身赤裸！色藥商撿屍辣妹　120萬和解換緩刑

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

尖刀抵櫃姐腰部逼超商提款！　高雄毒蟲3天犯2搶案下場曝

雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

她酒醒驚見下身赤裸！色藥商撿屍辣妹　120萬和解換緩刑

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

吳斯懷申報存款100萬「少了279萬」　其妻未賣掉高端股票

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

「太魯閣救災汪英雄」Amei、浩克帥氣通過考試　爽翻肚肚放鬆

說・流行／一根羽毛驚艷奧斯卡派對　Ann Demeulemeester進入新性感境界

登記參選立委初選　許淑華：沒離開松信選區、會讓服務升格

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

貿協「五金產業赴日拓銷團」9月登場　開放報名參團赴日本搶單

每4秒就有人買！超商變身「24小時甜點店」了　必吃夯品一次看

社會熱門新聞

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

貨櫃輪撞高雄港碼頭　引水人竟酒駕

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

北市社子2萬9302戶停電！台電說明了

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

更多熱門

相關新聞

「沒錢吃飯」騙好心女　他摸1下關8月

「沒錢吃飯」騙好心女　他摸1下關8月

在宮廟工作的胡姓爸爸去年7月間在新北市某路段假裝自己沒錢吃飯，想向路過的少女A借錢，卻趁對方不注意時伸手襲臀，結果害自己吃上官司，加上他先前3次因為涉犯性騷擾案件被法院判刑，最終被新北地院法官依法判處8個月有期徒刑。

戀上人夫「碰面就滾床」　正宮氣炸

戀上人夫「碰面就滾床」　正宮氣炸

3男撿屍醉女指侵　各賠20萬下場曝

3男撿屍醉女指侵　各賠20萬下場曝

苦苓質疑法官讚揚恐嚇犯　新北地院：無推崇之意

苦苓質疑法官讚揚恐嚇犯　新北地院：無推崇之意

騎士停紅燈看手機　7秒後2警「滑出」

騎士停紅燈看手機　7秒後2警「滑出」

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男模跳樓輕生享年35歲

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面