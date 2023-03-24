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社會 社會焦點 保障人權

熱心男撿到錢包遭當街甩巴掌　失主友反賠4.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子2021年2月17日在新北市某夾娃娃機店撿到錢包，沒想到竟遭失主的唐姓友人當街甩巴掌，事後雙方對簿公堂。侵占罪的部分莊男獲判無罪；而打人的唐男則被依強暴侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，另外民事部分再判賠1萬5000元，全案確定。

皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲莊男撿到錢包卻被誤認為小偷，還遭失主的朋友打了一巴掌。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中提到，失主認為，夾娃娃機店裡明明有店員，附近也有派出所，莊男撿到錢包之後不僅沒有交給店員或警察，還帶著錢包前往另一家夾娃娃機店，他與朋友發現錢包遺失，立即返回店裡尋找並調閱監視器，發現是被莊男拿走的，大約30分鐘後就在另一家店找到人，唐姓友人氣不過，於是出手甩了對方一巴掌。

然而，莊男表示，因為撿到錢包時旁邊沒有人，裡面也沒有證件，所以打算逛完街再順路送到派出所招領，「我之前有好幾次（經查至少4次）撿到遺失物都有送到派出所失物招領，我沒有侵占錢包的意思，我也沒有拿錢包內的零錢。」由於錢包內到底有多少錢，就連失主自己也講不清楚，最終侵占的部分，莊男獲判無罪。

而無辜挨了一巴掌的莊男也決定反過來對動手的唐男提告。刑事部分，雖然唐男聲稱是因為懷疑莊男侵占友人的錢包，才會動手打人，但新北地院法官認為，當眾打人巴掌有使人受辱的感覺，這是一般人都知道的事情，唐男明知如此仍動手，犯意明顯，因此不採信他的說詞，並依強暴侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元確定。

民事部分，莊男主張，他因為撿到他人遺失的錢包遭誤會，還被當眾掌摑，此行為貶損他的人格及名譽，因此決定求償12萬元精神賠償。而唐男經過法院合法通知，並未到庭或提出任何書狀陳述。

新北地院法官認為，莊男因為此事被誣指為小偷，且唐男當眾打人耳光也是事實，衡量雙方教育程度、收入、社會地位、事發原因等因素後，判唐男應賠償1萬5000元較為適當，全案確定。

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