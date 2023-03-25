公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

記者黃翊婷／綜合報導

人妻美美（化名）2020年間抓包公務員丈夫阿明（化名）外遇2名女同事，還在公事包中找到1包用過、4包沒用過的壯陽藥，她氣得對2女提告，同時也決定離婚並對丈夫提告求償100萬元。新北地院法官審理後，判阿明應賠償妻子40萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲美美抓包丈夫外遇2名女同事。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

美美在判決書中主張，2020年10月30日丈夫聲稱要去保養汽車，打電話關心時，因為覺得對方語氣很怪，於是要求開視訊，結果被掛電話，之後便無人接聽，她等了一段時間才收到丈夫傳來的保養廠環境照片，當日晚上她質疑丈夫是否出軌，但丈夫堅稱沒有，還主動寫了一份切結書。

然而，美美接著說，同年11月間她幫丈夫整理公事包時，竟然發現1包已經用過的壯陽藥，還有4包尚未拆封，一氣之下又提出質疑，丈夫這才承認與2名女同事交往，並與其中1人發生性行為，她氣得向2名女子提告，並決定與丈夫離婚（已在2021年1月離婚），再向丈夫求償100萬元。

對於妻子的指控，阿明辯稱，雙方結婚9年多，婚姻後期常因妻子對家人的態度、金錢以及子女教養問題起爭執，加上被懷疑外遇才會離婚，況且妻子有可能在2020年10月30日之前就知道此事，卻拖到2022年10月27日才遞訴狀，恐怕已經超過法律規定的2年請求權時效。

不過，新北地院法官檢視阿明和美美的對話錄音譯文，發現美美曾質問，「你為什麼想要跟（女同事）做愛？跟她做愛是她比較緊嗎？她還沒生過小孩」，阿明回答，「我覺得都不是，是我一直很想要，我覺得本質是我想解決我生理的需求」。

在同一份錄音譯文中，美美又提到，「我生病的時候，你在跟別的女人外遇、上床，還怪我太常生病，所以外遇，你一直都是自圓其說」，阿明則回答，自己有帶她去看醫生也願意陪病，平時工作壓力大就算了，回家還會因為沒有幫忙做家事而挨罵，「針對外遇這件事，我也跟妳道歉，妳也跟這2位提出調解，妳要一直陷在這循環裡面講多久？」

法官認為，從上述譯文中可以知道，阿明確實曾向美美坦承外遇2名女同事，雖然他認為妻子提告已經超過法定的請求權時效，卻又無法提出其他事證證明妻子早在2020年10月30日之前就知道此事，因此不採信他的說詞，考量到雙方收入相當，最終裁定他應賠償妻子40萬元較為適當，全案仍可上訴。