　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

記者黃翊婷／綜合報導

人妻美美（化名）2020年間抓包公務員丈夫阿明（化名）外遇2名女同事，還在公事包中找到1包用過、4包沒用過的壯陽藥，她氣得對2女提告，同時也決定離婚並對丈夫提告求償100萬元。新北地院法官審理後，判阿明應賠償妻子40萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲桃園市林姓男子去年與朱姓女子先後在摩鐵或租屋處發生性行為，林妻透過行車紀錄器取得兩人曖昧對話錄音還在租屋處查獲兩人赤裸躺在床上照片提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲美美抓包丈夫外遇2名女同事。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

美美在判決書中主張，2020年10月30日丈夫聲稱要去保養汽車，打電話關心時，因為覺得對方語氣很怪，於是要求開視訊，結果被掛電話，之後便無人接聽，她等了一段時間才收到丈夫傳來的保養廠環境照片，當日晚上她質疑丈夫是否出軌，但丈夫堅稱沒有，還主動寫了一份切結書。

然而，美美接著說，同年11月間她幫丈夫整理公事包時，竟然發現1包已經用過的壯陽藥，還有4包尚未拆封，一氣之下又提出質疑，丈夫這才承認與2名女同事交往，並與其中1人發生性行為，她氣得向2名女子提告，並決定與丈夫離婚（已在2021年1月離婚），再向丈夫求償100萬元。

對於妻子的指控，阿明辯稱，雙方結婚9年多，婚姻後期常因妻子對家人的態度、金錢以及子女教養問題起爭執，加上被懷疑外遇才會離婚，況且妻子有可能在2020年10月30日之前就知道此事，卻拖到2022年10月27日才遞訴狀，恐怕已經超過法律規定的2年請求權時效。

不過，新北地院法官檢視阿明和美美的對話錄音譯文，發現美美曾質問，「你為什麼想要跟（女同事）做愛？跟她做愛是她比較緊嗎？她還沒生過小孩」，阿明回答，「我覺得都不是，是我一直很想要，我覺得本質是我想解決我生理的需求」。

在同一份錄音譯文中，美美又提到，「我生病的時候，你在跟別的女人外遇、上床，還怪我太常生病，所以外遇，你一直都是自圓其說」，阿明則回答，自己有帶她去看醫生也願意陪病，平時工作壓力大就算了，回家還會因為沒有幫忙做家事而挨罵，「針對外遇這件事，我也跟妳道歉，妳也跟這2位提出調解，妳要一直陷在這循環裡面講多久？」

法官認為，從上述譯文中可以知道，阿明確實曾向美美坦承外遇2名女同事，雖然他認為妻子提告已經超過法定的請求權時效，卻又無法提出其他事證證明妻子早在2020年10月30日之前就知道此事，因此不採信他的說詞，考量到雙方收入相當，最終裁定他應賠償妻子40萬元較為適當，全案仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
男生最想娶的職業曝！　被讚「氣質、收入穩」
快訊／下午1點多抵達！　春雷春雨要來了
快訊／財神爺來敲門！　統一發票1、2月中獎號碼出爐
謝和弦宣布「成功戒大麻」！　驚人轉變曝光
狒狒最新畫面！公園悠哉漫步　往六福村方向移動中
按開「Apple ID這畫面」秒被盜！　女星遭騙刷2.4萬崩
LIVE／台中高二生遭6師霸凌！「校內灑白包」輕生　父痛批教

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勞退金入帳！欠款北漂男來電「快來扣存款」　執行書記官嚇一跳

彰化鐵皮工廠大火黑煙狂竄　老闆自行救火...臉手腳遭燙傷

信義區男屍相驗結果曝！25歲前嘻哈主唱墜樓亡　生前留下這句話

強脫前女友衣褲硬%不成　色男法庭上辯「沒這麼壞」下場慘了！

狒狒出逃最新畫面！富岡公園悠哉漫步　似往六福村方向移動中

輕生高中生好友提3疑點怒批：為何不停職　教育局曝調查小組成員

檳榔攤大盜落網...驚人畫面曝　起出693包香菸「多到可開店」

台幣兌換歐元買手機...女疑遭詐騙　她：被騙也甘願當錢丟海裡

獨／高中生輕生7師長遭調職！教育局拖一個月　父痛失愛子說話了

快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

勞退金入帳！欠款北漂男來電「快來扣存款」　執行書記官嚇一跳

彰化鐵皮工廠大火黑煙狂竄　老闆自行救火...臉手腳遭燙傷

信義區男屍相驗結果曝！25歲前嘻哈主唱墜樓亡　生前留下這句話

強脫前女友衣褲硬%不成　色男法庭上辯「沒這麼壞」下場慘了！

狒狒出逃最新畫面！富岡公園悠哉漫步　似往六福村方向移動中

輕生高中生好友提3疑點怒批：為何不停職　教育局曝調查小組成員

檳榔攤大盜落網...驚人畫面曝　起出693包香菸「多到可開店」

台幣兌換歐元買手機...女疑遭詐騙　她：被騙也甘願當錢丟海裡

獨／高中生輕生7師長遭調職！教育局拖一個月　父痛失愛子說話了

快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

住進宜蘭日式園區飯店！穿上最新和服袴看紫藤　笑笑羊咖啡喝下午茶

米可白救援受虐狗「眼珠掉一半」　公園叼回「禮物」她噴淚：是想報答我嗎

大谷翔平雀躍模樣激似「阿拉蕾」　最愛《灌籃高手》自曝像海南的阿神

勞退金入帳！欠款北漂男來電「快來扣存款」　執行書記官嚇一跳

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

中職開季宣傳活動！　「穿棒球服、按讚粉專」可免費入場兒童樂園

快訊／補班日遇見狒狒！現身富岡公園悠閒散步　民眾目睹傻眼

新案太貴！屏東1字頭可買10年內大樓　交易量逆增近1成

彰化鐵皮工廠大火黑煙狂竄　老闆自行救火...臉手腳遭燙傷

陸駐日大使離任　想「親自拜會」日相岸田文雄卻遭拒！

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

社會熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

輕生高中生兒時燦笑練琴模樣曝

朋友林森北玩槍被盤查　他嗆：我殺警的啦！

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被惡父潑汽油縱火險沒命

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

婦遭毒駕撞昏迷！2幼子哭：媽媽快醒

師長霸凌害死高中生7人調職　生：案發後就建議

蘆洲KTV深夜13人亂鬥　警開槍全部乖乖趴下

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

更多熱門

相關新聞

他撿到錢包遭掌摑　失主友反賠4.5萬

他撿到錢包遭掌摑　失主友反賠4.5萬

莊姓男子2021年2月17日在新北市某夾娃娃機店撿到錢包，沒想到竟遭失主的唐姓友人當街甩巴掌，事後雙方對簿公堂。侵占罪的部分莊男獲判無罪；而打人的唐男則被依強暴侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，另外民事部分再判賠1萬5000元，全案確定。

被同事載進摩鐵2次　她2原因要賠10萬

被同事載進摩鐵2次　她2原因要賠10萬

「沒錢吃飯」騙好心女　他摸1下關8月

「沒錢吃飯」騙好心女　他摸1下關8月

戀上人夫「碰面就滾床」　正宮氣炸

戀上人夫「碰面就滾床」　正宮氣炸

3男撿屍醉女指侵　各賠20萬下場曝

3男撿屍醉女指侵　各賠20萬下場曝

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

8銀行拚場「6000元放大術」！優惠一次看　最狂變6萬

他「驚見1幕」超級不像補班日！網笑：只有你上班

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面