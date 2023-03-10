她戀上女主管老公「帶團碰面就滾床」　正宮被瞞7、8年才抓包

記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子因工作關係認識吳姓人夫，進而成為情侶並展開交往，直到2022年9月才被吳妻發現親密合照及曖昧對話，遭提告求償150萬元。林女不否認曾與吳男交往，但辯稱沒有交往長達7、8年之久，也沒有發生過數十次性行為；不過，新北地院法官認為，她始終無法提出證據反駁吳妻的主張，最終沒有採信她的說詞，裁定應賠償50萬元較為適當。

▲林女不否認曾與吳男交往。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

吳妻在判決書中主張，夫妻倆原本待在同一間公司，她是主管，林女在2011年間認識丈夫，並主動表示想要學習導遊帶團經驗，2人開始有比較密切的互動，接著丈夫在2012年間轉任其他公司，她基於信任沒有起疑，還多次安排工作機會給林女，直到2022年9月，她在家中休息時無意間看到丈夫的手機裡有和林女的親密照片，還有一些親密對話紀錄，這才驚覺不對勁。

吳妻接著說，經過詢問，丈夫坦承已和林女交往長達7、8年，只要帶團在外有機會碰面就會發生性行為，次數多達10次以上，這件事情帶給她很大的打擊，因而產生心律不整、二尖瓣膜脫垂、失眠、混合焦慮及憂鬱情緒的綜合障礙症，憤而決定向林女提告求償150萬元。

對於上述指控，林女辯稱，她不否認曾與吳男交往，但吳妻提出的證據均無法證明他們的交往時間長達7、8年，也無法證明他們是否發生過10次以上性行為，而且吳妻的求償金額過高，也無法證明罹患心律不整、二尖瓣膜脫垂等疾病與丈夫外遇的事情有關。

新北地院法官則認為，吳妻出示的證據包含照片、簡訊對話紀錄、悔過書等等，這些證據資料中提及「小三」、「過夜」、「滾床」等文字，她也多次以「你寧願與年紀較大的林女發生性行為」等字眼質問丈夫，丈夫始終沒有否認，只是不斷認錯；此外，林女也曾傳簡訊向吳妻道歉，綜合上述證據，可見吳妻已經善盡舉證責任。

法官接著指出，林女至今都未提出足以推翻吳妻主張的證據，僅靠空言反駁，因此不採信她的說詞；至於吳妻出現心律不整、二尖瓣膜脫垂等症狀，依診斷證明書及病歷資料記載，僅能證明她確實罹病，但無法證明原因與此事有關，最終判林女應賠償吳妻50萬元較為適當，全案仍可上訴。