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社會 社會焦點 保障人權

「我沒錢吃飯」裝窮騙好心少女　借錢哥摸1下要關8個月

記者黃翊婷／新北報導

在宮廟工作的胡姓爸爸去年7月間在新北市某路段假裝自己沒錢吃飯，想向路過的少女A借錢，卻趁對方不注意時伸手襲臀，結果害自己吃上官司，加上他先前3次因為涉犯性騷擾案件被法院判刑，最終被新北地院法官依法判處8個月有期徒刑。

▲▼小白臉,討錢,錢,台幣。（示意圖／資料照片）

▲胡男假裝沒錢吃飯，向路過的少女A借錢，再趁機伸出鹹豬手。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，胡男2022年7月19日下午3時許在新北市某路段遇見少女A（14歲），他見對方獨自一人行走，竟起了歹念，假裝自己沒錢吃飯，想要借錢，然後趁對方出於善意而停留之際，先是握住少女的手拉向自己，再用另一隻手襲臀。

少女A事後認為自己受到性騷擾，於是和父親一同前往警局報案。警方調閱現場監視器錄影畫面，很快就循線逮到胡男，進一步調查才發現，他其實已經有過3次涉犯性騷擾案件而被法院判刑的經歷。

新北地院法官認為，胡男利用少女A的善良，藉故靠近再伸出鹹豬手，顯然欠缺尊重女性身體自主權的觀念，造成女方身心受創，雖然他犯後坦承犯行，但至今未能取得受害人諒解，而且前科累累，最終依違反《性騷擾防治法》，累犯，判處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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