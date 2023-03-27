馬英九今訪陸　趙少康讚：兩岸應把握「難得機遇」展開對話

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九27日啟程赴中國大陸祭祖，為兩岸分治74年來首位訪問大陸的中華民國卸任元首，對此，中廣董事長趙少康就透過臉書發文表示，現值此兩岸兵兇戰危之際，大陸願意釋出善意，馬英九希望盡一己之力，緩和兩岸緊張，兩岸應把握此刻難得機遇，重新展開對話，往和平的方向發展。

趙少康透露，自己原本還擔心，中共會選在馬英九訪陸期間宣布與宏都拉斯建交，讓我政府難堪，「屆時馬英九是要抗議？還是批評？」更可能讓馬英九出訪變調，遭受責難，他認為，中共不應該也不必要這樣做，不管是不是挑總統蔡英文或馬英九出訪，這樣做對兩岸關係沒好處，最後，中共沒有這樣做，這也是一種「表態」。

趙少康指出，對中共來說，他們對國民黨主席朱立倫已經定調，上次副主席夏立言代表國民黨訪問大陸，包括全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤都有見面，規格不低，這是因為「馬習會」的時候，夏立言負責處理重要事項。但他表示，在中共看來，真正能代表台灣的且有話語權的，早期是連戰，後來是馬英九，目前也沒人能夠取代。

此外，趙少康認為，馬英九踏上大陸，除了祭祖及青年交流外，更重要的意義是傳達台灣願意跟中共交流、對話，希望增進彼此了解，紓解兩岸緊張情勢。他提到，馬英九此行凸顯蔡政府在兩岸政策上的無能與封閉，老死不相往來，除了謾罵與指責外，拿不出任何辦法，而國民黨必須願意負責且能夠承擔，不能逃避，「善意是必須累積的」，他也獻上祝福，希望這次馬英九訪陸是個好的開始，讓兩岸能夠步上正確道路。