蔡英文訪美、馬英九訪陸　柯文哲：若「各幹各的」就是政治危機

▲柯文哲出席民眾黨黨公職人員共識營。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九今（27）日中午赴陸祭祖並進行學術交流，鴻海集團創辦人郭台銘也將於27日晚上啟程前往美國，接下來總統蔡英文則於3月29日率團訪問友邦，中間將過境美國。預計4月8日也將訪美的民眾黨主席柯文哲表示，馬英九訪中、蔡英文訪美，巧合的是都在4月7日返台，倘若雙邊沒有共識、各幹各的，就是台灣政治危機。

柯文哲27日下午於新北野柳出席民眾黨黨公職人員共識營，會前接受媒體訪問。針對郭台銘今晚啟程訪美，是否與他有互別苗頭意味？柯文哲表示「不會啦！」鴻海是國際企業，本來就需要跟世界各國互動，美國當然不例外，倘若是拜訪美國智庫、特別的生技產業學術單位，「我覺得這很正常。」

至於是否擔心郭台銘訪美層級比較高？柯文哲先是搖頭後回應道，「沒有，這就不要想太多。」一個大企業跟世界各國智庫、學術單位有來往很正常。

另外，針對台灣和宏都拉斯斷交，馬英九在此刻訪陸是否合適？柯文哲認為，這是一個嚴肅的題目，有100萬名台商在中國大陸，且大陸佔台灣出口43％，台灣與大陸還是有些來往，也要有人去關心，這都沒有問題，且就法律上也合法。

柯文哲提及，但以一個國民或政黨領袖看待此事，馬英九訪陸與蔡英文訪美時程竟然一樣，「這絕對不是巧合！」如果彼此對各自訪問有默契且配合，讓雙方知道「不是完全去美國」、「我有來中國」，大家配合好就還好，「現在最怕是各幹各的，這就麻煩了！」

柯文哲強調，處理兩岸關係最重要的是先有國內共識，這次馬英九訪陸、蔡英文訪美，「我作為一名科學家，在機率上時間剛剛好，這是不太可能的。」問題在於內部有無共識，「如果是各幹各的，那就是台灣政治危機了，代表我們是一個分裂的國家。」但若雙邊都有協調過，是在唱雙簧，那就還好。

柯文哲稱，這種複雜問題，有時候也不適合在公開場合討論，但希望台灣是一個團結的台灣，不是各幹各的，如果今天這件事情是各幹各的，那這真的就是台灣的危機了。

媒體追問，此次訪美前碰到郭台銘出訪，會不會擔心自己被邊緣？柯文哲則說，「我倒覺得滿剛好的，因為3個人都是4月7日回來，4月8日換我出國，我包辦所有新聞！」