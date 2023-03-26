提早掃墓！國道今10大易塞路段出爐　國5北上取消高乘載管制

▲國5今取消北上高乘載管制。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，預期不少民眾今(3月26日)將提早掃墓，高公局預測國道將有10大易塞路段，今國道通行費祭出通行費優惠，取消20公里免費里程後，採單一費率再打7折，北高可省130元，但短途行駛里程在42公里以下將變貴，另今國5取消北上高乘載管制。

今年清明連假自4月1日至4月5日共5天，為鼓勵民眾提前掃墓，分散連假國道壅塞車流，3月26日國道通行費改採單一費率再7折收費，長途通行費大幅下降，但因取消每天20公里免費里程，短途上國道反變貴，可走地方道路省荷包。

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據試算，小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北圓山至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，至於短途每日行駛里程在42公里以下用路人費用略有增加，台北圓山到桃園通行費將從平日的7元變成16元。

高公局也預測今將出現提早掃墓車潮，國道將有10大易塞路段，包括國1北上西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北上竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、關西-大溪；國5北上宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統、國10鼎金系統-燕巢系統。

其中國5北上車潮預估上午11時湧現，要塞到深夜10點才紓解，可能連塞11小時。

由於昨周六(3月25日)為補行上班日，高公局研判今周日旅遊旅次較少，故不實施國5北向高乘載管制，呼籲用路人可多加利用周日提前掃墓享國道通行費優惠。

高公局提醒，雖然今日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施。