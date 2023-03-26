台南春雨進帳個位數！今明降雨熱區出爐　「周四再迎鋒面雨帶」

▲東北季風及華南雲雨區影響，今明兩天北部濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

春雨報到，不過台南雨量進帳僅個位數，南部集水區降雨仍少；受東北季風及華南雲雨區影響，今明(26日~27日)北部濕冷，今中北東部有局部陣雨，南部也有短暫陣雨，隨結構減弱，北部有降雨空檔，明天(27日)中部降雨頻率降低，周二(28日)西部天氣好轉，東部仍有雨；不過周四(30日)將再迎來另一波鋒面雨帶。

氣象專家彭啟明表示，鋒面雲雨帶影響台灣，今持續有降雨及閃電，不過降雨量南部較少，南部旱象未紓解，今日中部、北部、東半部有局部陣雨，南部也有短暫陣雨，北台偏涼，其他轉涼，北部約14~18°C，中部16~23°C，南部17~27°C，東部16~27°C。

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彭啟明指出，明天鋒面雨帶減弱，局部短暫陣雨，溫度略升；周二、周三(28日~29日)鋒面雨帶遠離，周二北部、東半部有陣雨，周三多雲時晴；周四至周日(3月30日~4月2日)有另一波鋒面雨帶，不確定性大，仍需持續觀察。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，昨天(25日)午後到今天(26日)清晨，從北部到高雄山區都有春雷出現，不過降雨系統移動速度快，量測到的短時雨勢並不大，截至清晨累積雨量在苗栗、新竹、南投山區、北海岸有60毫米，但南部高雄山區只有10毫米，台南更少只有個位數，對於南部集水區來說降雨仍然很少，今天白天華南雲雨區對流強度已不像昨天這麼活躍，降雨普遍都較平緩，能帶來降雨有限，南部仍需節約用水。

▲今天台灣北部中部東部有雨，南部也有短暫陣雨。（圖／氣象局）

今天到明天周一(27日)持續受華南雲雨區、東北季風影響，北部普遍是較濕涼或濕冷天氣，柯聿寧表示，隨華南雲雨區結構減弱，北部逐漸有降雨空檔出現，明天中部降雨頻率也會降低，沿海平地受東北季風影響風力較大；周二(28日)東北季風逐漸轉偏東風，華南雲雨區更為減弱，西半部天氣還會進一步好轉回溫，東半部則有短暫陣雨機會，雖然風向逐漸轉變，但海峽的風力仍大，沿海有較強陣風發生機率。

周三(29日)為偏東到東南風環境，海峽北部有背風環流，清晨西北部沿海可能有霧或低雲，白天西半部普遍為多雲到晴、偏暖天氣型態，山區午後有零星短暫雨機會，建議可把握這天相對較穩定的天氣；東半部溫度也會再回升，但迎風面仍有局部短暫陣雨機會。

柯聿寧指出，周三晚間水氣增多，中北部轉多雲到陰偶有短暫雨天氣。周四到周五(30日~31日)白天受微弱鋒面或華南雲雨區影響，各地又會轉為有短暫雨或偶有雷雨天氣，不過這次東北季風較弱，因此溫度方面沒有明顯下降，預計這波降雨總量仍不多，還是要有節水準備。