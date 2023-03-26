　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南春雨進帳個位數！今明降雨熱區出爐　「周四再迎鋒面雨帶」

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風及華南雲雨區影響，今明兩天北部濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

春雨報到，不過台南雨量進帳僅個位數，南部集水區降雨仍少；受東北季風及華南雲雨區影響，今明(26日~27日)北部濕冷，今中北東部有局部陣雨，南部也有短暫陣雨，隨結構減弱，北部有降雨空檔，明天(27日)中部降雨頻率降低，周二(28日)西部天氣好轉，東部仍有雨；不過周四(30日)將再迎來另一波鋒面雨帶。

氣象專家彭啟明表示，鋒面雲雨帶影響台灣，今持續有降雨及閃電，不過降雨量南部較少，南部旱象未紓解，今日中部、北部、東半部有局部陣雨，南部也有短暫陣雨，北台偏涼，其他轉涼，北部約14~18°C，中部16~23°C，南部17~27°C，東部16~27°C。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，明天鋒面雨帶減弱，局部短暫陣雨，溫度略升；周二、周三(28日~29日)鋒面雨帶遠離，周二北部、東半部有陣雨，周三多雲時晴；周四至周日(3月30日~4月2日)有另一波鋒面雨帶，不確定性大，仍需持續觀察。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，昨天(25日)午後到今天(26日)清晨，從北部到高雄山區都有春雷出現，不過降雨系統移動速度快，量測到的短時雨勢並不大，截至清晨累積雨量在苗栗、新竹、南投山區、北海岸有60毫米，但南部高雄山區只有10毫米，台南更少只有個位數，對於南部集水區來說降雨仍然很少，今天白天華南雲雨區對流強度已不像昨天這麼活躍，降雨普遍都較平緩，能帶來降雨有限，南部仍需節約用水。

▲▼今天台灣北部中部東部有雨，南部也有短暫陣雨。（圖／氣象局）

▲今天台灣北部中部東部有雨，南部也有短暫陣雨。（圖／氣象局）

今天到明天周一(27日)持續受華南雲雨區、東北季風影響，北部普遍是較濕涼或濕冷天氣，柯聿寧表示，隨華南雲雨區結構減弱，北部逐漸有降雨空檔出現，明天中部降雨頻率也會降低，沿海平地受東北季風影響風力較大；周二(28日)東北季風逐漸轉偏東風，華南雲雨區更為減弱，西半部天氣還會進一步好轉回溫，東半部則有短暫陣雨機會，雖然風向逐漸轉變，但海峽的風力仍大，沿海有較強陣風發生機率。

周三(29日)為偏東到東南風環境，海峽北部有背風環流，清晨西北部沿海可能有霧或低雲，白天西半部普遍為多雲到晴、偏暖天氣型態，山區午後有零星短暫雨機會，建議可把握這天相對較穩定的天氣；東半部溫度也會再回升，但迎風面仍有局部短暫陣雨機會。

柯聿寧指出，周三晚間水氣增多，中北部轉多雲到陰偶有短暫雨天氣。周四到周五(30日~31日)白天受微弱鋒面或華南雲雨區影響，各地又會轉為有短暫雨或偶有雷雨天氣，不過這次東北季風較弱，因此溫度方面沒有明顯下降，預計這波降雨總量仍不多，還是要有節水準備。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
索討743億！　宏都拉斯對台3要求曝光
快訊／4縣市大雨特報！　警戒區出爐
台中警撞重機！　女騎士「旋轉360度墜地」
6000元分流最終日！　登記破400萬人
尷尬！美國後花園失火　專家：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁
不是運動！脂肪肝女狂瘦10公斤　醫聽「6字秘訣」驚呆
快訊／為斷交下台？　吳釗燮表態了
快訊／斷交宏都拉斯　吳釗燮痛批：對方索取數十億美元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

YTR賤葆拆夥3妹「丟進職場3個月」！粉絲見1細節嗆：就是笑話

快訊／春雨續開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

櫻花祭謝幕花旗木接力登場　台南山上花園水道博物館迎接盛夏

嚴守家規「不吃牛」20年！外公突點牛肉麵破戒　他聽1句話崩潰了

大鵬灣帆船生活節4／1登場！嗨爆一個月「從日出玩到日落」

把握春雨！明德、鯉魚潭水庫蓄水率跌破4成　燃放增雨焰劑

水情解渴！台中深夜持續降雨「下到早上」　德基等多個水庫獲挹注

宏都拉斯在台學生359名「104人恐斷金援」　各校允諾協助完成學業

台南春雨進帳個位數！今明降雨熱區出爐　「周四再迎鋒面雨帶」

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

YTR賤葆拆夥3妹「丟進職場3個月」！粉絲見1細節嗆：就是笑話

快訊／春雨續開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

櫻花祭謝幕花旗木接力登場　台南山上花園水道博物館迎接盛夏

嚴守家規「不吃牛」20年！外公突點牛肉麵破戒　他聽1句話崩潰了

大鵬灣帆船生活節4／1登場！嗨爆一個月「從日出玩到日落」

把握春雨！明德、鯉魚潭水庫蓄水率跌破4成　燃放增雨焰劑

水情解渴！台中深夜持續降雨「下到早上」　德基等多個水庫獲挹注

宏都拉斯在台學生359名「104人恐斷金援」　各校允諾協助完成學業

台南春雨進帳個位數！今明降雨熱區出爐　「周四再迎鋒面雨帶」

8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

宏都拉斯正式斷交　9大進口品項曝光

李李仁被銀行通知「遇到詐騙了」！0懷疑揭惡劣手法：怪自己太愛網購

想靠外交孤立台灣？　王定宇翻CNN報導：中國錯了

傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

龍捲風狂襲美東南部26死！夷平整座城鎮　往東強撲2000萬人受威脅

吳釗燮：宏都拉斯曾索743.21億元援款　「有點像是賄賂」

批蔡英文「無法阻止斷交」　柯文哲：吹噓台美關係歷年最好

YTR賤葆拆夥3妹「丟進職場3個月」！粉絲見1細節嗆：就是笑話

快訊／春雨續開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

生活熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

好心運將幫開門！身障女一舉動遭罵翻

即／台南、高雄實施人工增雨

快訊／全台「連下2天」　13縣市大雨防雷擊強風

男生最想娶的職業曝！被讚氣質、收入穩定

6師逼死生！官網「求救連結」超諷刺

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

饗食天堂見「15分快閃族」他傻了！解釋曝

快訊／玉山今早降「3月雪」　銀白影片曝

基隆知名水煎包漲價了！在地人讚佛心：便宜

更多熱門

相關新聞

「3波春雨」接力　時間曝光

「3波春雨」接力　時間曝光

氣象專家賈新興表示，今天（26日）、周一是第一波春雨；周四、周五中午前第二波春雨，全台有雨；下周二（4/4）、下周三（4/5）期待第三波。

提早掃墓！國道今10大易塞路段出爐　國5北上取消高乘載管制

提早掃墓！國道今10大易塞路段出爐　國5北上取消高乘載管制

驚艷！玉山7:05迎初雪　創設站80年來最晚降雪紀錄

驚艷！玉山7:05迎初雪　創設站80年來最晚降雪紀錄

快訊／玉山今早降「3月雪」　銀白影片曝

快訊／玉山今早降「3月雪」　銀白影片曝

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

關鍵字：

天氣氣象天氣風險春雨降雨下雨降溫清明連假

讀者迴響

熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

好心運將幫開門！身障女一舉動遭罵翻

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面