春雨補水5大熱區出爐！今降雨更明顯　三波接力「清明連假再灌水」

▲本周首波春雨降雨累積雨量排行。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

春雨灌水，氣象局公布五大補水最多熱區，全都在北部和中部，其中新北石門富貴角累積雨量86毫米最多，南部進帳不多。氣象局表示，今天各地仍有降雨，南部山區下雨範圍廣且大，周四(30日)和清明連假（4月2日～3日）還有兩波春雨，南部水情要完全紓解還需要多幾波春雨。

氣象局統計，昨天(25日)到今天(26日)上午9時累積雨量，前五大雨量地方分別是新北石門富貴角累積86毫米最多，其次是南投仁愛萬大發電廠72毫米、苗栗南庄鳳美70毫米、新北三芝70毫米、新竹五峰白蘭65毫米。

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氣象局預報員張承傳表示，今天(26日)到明天(27日)持續受華南雲雨區東移影響，各地都有下雨狀況，今天下雨比較明顯，台南以北、東半部、南部山區下雨範圍比較大且廣，明天(27日)降雨減少，中南部降雨以山區為主，周二、周三(28日~29日)水氣減少，周二、周三除北部、東半部下雨外，中南部降雨以山區為主且較零星局部。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

張承傳指出，第二波春雨將出現在周四(30日)，華南雲雨區東移，周四降雨將再度增多，除北部、東半部外，中部地區周四降雨機率再度提高，周五、周六(31日~4月1日)降雨減少，只有北部、東半部有局部降雨。

清明連假將有第三波春雨，張承傳表示，4月2日、3日還有另一波水氣，鋒面華南雲系將移到台灣上空，但這幾天仍要觀察是否有訊號。

▲各地及水庫累積雨量。（圖／氣象局）

針對南部水情，張承傳表示，昨天降雨主要在嘉義以北和東半部，中部也有下雨狀況，南部降雨偏山區但量偏少，這二天降雨偏中部以北，南部相對少一點，對水情雖多少有點幫助，但完全紓解還要多幾波春雨。

溫度部分，今天(26日)到周二(28日)受東北季風影響，北部、東北部偏涼，低溫約15到16度，白天高溫北台灣低於20度，約17到19度，中部高溫比較涼約23度，南台灣約27到28度，南北溫差大。

明、後(27日~28日)兩天降雨減少，中南部高溫回升，中部近25度，周三(29日)開始東北季風減弱，氣溫慢慢回升，北台灣高溫回升20度以上；周四(30日)降雨增多，北台灣高溫下降，周三到周六(29日~4月1日)溫度呈現回升，北部高溫23到24度。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）