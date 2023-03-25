5類人不宜掃墓！命理師提醒「沖煞氣虛」：返家必做這1事

▲「清明節」將至，不少人會跟家人一同前往掃墓祭祖。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「清明節」是國人慎終追遠，祭掃墳墓緬懷先人的重要節日，各地民眾也已陸續返鄉祭祖，幾乎成為全民運動，但那些人不宜掃墓？旺好運網站刊登「清明祭祖5類人不宜掃墓」文章，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙老師列舉5類人不宜掃墓。

1、孕婦：

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墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

2、7歲以下小孩：

7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。若要參加，則大人應再三叮嚀囑咐7歲以下小孩要守規矩，並配戴護身符。

3、重症患者不宜掃墓：

重病患者，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

4、大病初癒:

大病初癒，體質仍虛弱，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

5、剛結束手術:

剛結束手術的人最需要靜養，墳地細菌多，容易引發傷口感染，不宜前往墓地。

因以上狀況而無法祭祖掃墓，可以請親戚向祖先稟報即可；如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。

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