樂翻台東兒童節　Taitung Happy Fun星空電影院登場

▲乖乖幼兒園小朋友裝扮走秀及舞蹈表演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府社會處，為慶祝兒童節及促進親子間情感，運用台東縣公益彩券盈餘舉辦「台東縣112年婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影」，24日於娜路彎大酒店舉辦活動啟動記者會，宣布將於4月8日及29日舉辦親子夜間電影院及美食市集，活動內容有手作體驗、美食市集、闖關遊戲、有獎徵答、露天電影院，以及電影系列的親子變裝秀等，讓父母帶著孩子以星空野餐方式欣賞動畫電影，也藉此機會宣導社會福利事項，讓孩子的權益更受重視。





記者會由台東縣政府秘書長盧協昌、台東市長陳銘風、縣府社會處長陳淑蘭等貴賓共同揭開序幕，並邀請乖乖幼兒園小朋友裝扮走秀及舞蹈表演，場面活潑可愛。



秘書長盧協昌表示，今年特別以開放、整合、創新的思維，舉辦Taitung Happy Fun電影活動，讓父母與小朋友都能輕鬆歡度兒童節，也讓小朋友能在趣味活動中學習，促進親子間關係。

社會處處長陳淑蘭則指出，這次活動特別推出親子夜間電影院及美食市集，活動多樣，要讓親子家庭玩得開心禮物拿好拿滿；當天前300名親子完成闖關活動即可獲得爆米花、飲料1份，參加親子變裝秀則可獲得超多贈品禮物，還有最令大小朋友期待的是晚間6點開始的星空電影院，特別挑選了強檔卡通影片「寵物當家2」 (4月8日於台東縣體育館戶外廣場)及「1/2的魔法」 (4月29日於關山國小)，活動時間為下午4時至晚間8時。