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兒童節 來了！春遊頑皮世界　和動物一起開「童樂會」

▲台南學甲的「頑皮世界」兒童節連假，邀請大小朋友一起來和動物同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲的「頑皮世界」兒童節連假，邀請大小朋友一起來和動物同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於台南學甲的「頑皮世界」向來是《台灣最親近動物的動物園》，4月1日至4月5日兒童節連假，不僅打出門票優惠5折起，邀請大小朋友一起來和動物同樂，還能不加價免費體驗碰碰車、海盜船、旋轉木馬等多項遊樂設備，以及限時限量與狐獴近距離接觸。

▲台南學甲的「頑皮世界」兒童節連假，邀請大小朋友一起來和動物同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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為了給大小朋友一個難忘的「童樂會」，頑皮世界特別以「愛」「勇氣」「快樂」三大主軸，規劃一系列童趣活動：為了讓每位小朋友，都能感受到滿滿的「愛」與幸福，頑皮世界特別邀請詼諧逗趣的Mr.Yes小丑劇團和街頭藝人氣球表演，每日進行三場熱鬧表演，還會邀請遊客互動，有機會獲得大統領「豚寶」準備的限量禮物。
另外，全新打造的守護者星際訓練館，自農曆春節開幕以來成為園區最熱門的景點！遊樂館是由頑皮世界大統領水豚擔任隊長，率領藪貓、耳廓狐、黑腳企鵝、長頸鹿、金剛鸚鵡等5大明星動物，陪伴小朋友透過挑戰每一個設施，培養「勇氣」與技能，真正成為守護動物的勇士！

▲台南學甲的「頑皮世界」兒童節連假，邀請大小朋友一起來和動物同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玩得開心，更要吃得「快樂」！凡是在頑皮世界官網購買兒童節連假限定之學童票或幼童票，就有機會免費製作限量500份的棉花糖。此外，園內各賣點也祭出各種品項優惠。像是只要大喊「兒童節我最大」，就能以半價購買期間限定草莓口味霜淇淋。

▲台南學甲的「頑皮世界」兒童節連假，邀請大小朋友一起來和動物同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了好吃好玩，春遊頑皮更不能錯過多場知識性的動物解說活動。想和動物再進一步，那就快試試手氣，有機會獲得只送不賣的狐獴近距離接觸體驗！即日起，在頑皮世界官方粉絲專頁活動貼文中，依貼文指示留言，獲選的幸運兒就能在保育員指導下，一起製作動物行為豐富化道具、並到狐獴的家送禮，限量30名。抽獎活動只到3月27日止，機會難得，喜愛動物的朋友們手腳要快。詳細活動資訊及頑皮世界最新消息，歡迎上頑皮世界官網、或FB粉絲專頁查詢。頑皮世界官網：https://www.wanpiworldzoo.com.tw ；FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/WanpiWorldZoo

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