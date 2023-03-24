清明祭祖顧環保　台東環保局再推「紙錢集中燒平安米等您換」

▲台東環保局再推紙錢集中燒平安米等您換。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

清明節將屆，傳統祭祖習俗民眾透過燃燒紙錢香枝向祖先表達緬懷思念，為倡籲清明紙錢集中燒，台東縣環保局自去年清明期間首次推動紙錢集中燒活動，民眾反應熱烈，今年將在3月25、26日一連2天每天上午9點起於台東市第三公墓等3處再度舉辦。

台東縣環保局表示，清明節是國人祭祖掃墓懷念先人的重要節慶，祭拜過程中少不了焚香與燒金，許多研究指出，紙錢與香枝焚燒所產生空氣污染物，容易造成呼吸系統疾病，包括引發咳嗽、氣喘及肺部疾病，焚燒過程如稍有不慎，也容易引發火災，危及民眾身家安全，尤其是在台東市人口密集的地區，情況更為嚴重，為了改善此狀況，環保局去年首次透過在地8間業者的支持與贊助配合，在清明節2天推動集中燒，以米代金活動，共計減少91.62公斤污染物排放。

環保局指出，今年紙錢集中燒活動將於3月25、26日上午9點至下午3點30分開始，並分別在台東市第三公墓懷親堂、懷恩生命紀念館及首次參與集中燒的太麻里鄉三和殯葬園區等3處，同步發起紙錢集中燒暨環保友善祭祀以功代金宣導活動，並將提供至少900份平安米供民眾用紙錢來兌換，民眾可在祭祖後將紙錢交由環保局並同時兌換平安米回家享用，透過集中焚燒，能減少大量煙塵飛散及不完全燃燒的現象，達到降低環境污染的效果。