　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

臺東縣府率團為鳳梨釋迦赴中國大陸說明　王志輝：期待有更好發展

臺東縣政府率團為臺東鳳梨釋迦赴中國大陸說明 （圖／臺東縣政府提供）

▲臺東縣府率團赴中國大陸，向陸方說明臺東鳳梨釋迦的品質管制規範，希望爭取恢復輸陸。

圖、文／臺東縣政府農業處提供

臺東縣政府在3月22日至24日率領產、官、學三方前往中國北京，向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸臺商等單位說明臺東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程，要為臺東鳳梨釋迦農民努力尋求更多銷售通路。

王志輝表示，好的農產品價格主要取決於品質，這2年臺東縣政府為了改善臺東鳳梨釋迦的品質，與農民做了相當多努力，希望此次向陸方說明臺東鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸陸。

而國台辦副主任潘賢掌也表示，相當肯定臺東縣政府與農民們共同努力的成果，非常願意為臺東釋迦輸入大陸來提供幫助。

此次一同隨行的國立臺東大學李俊霖教授也在會議中向陸方詳細說明，目前台東鳳梨釋迦整套規範流程，從種植田區推動產銷履歷到集貨場包裝及清潔動線分流，皆加強內控及品管，並提高有害生物清除率至99%以上，能有效提升品質、降低有害生物。對於這樣的成果，與會的各單位也給予高度肯定。

另外臺東縣府也表示，此行除了與中國大陸農政單位說明，同時也向在陸台商大成食品(亞洲)有限公司、全國臺灣同胞投資企業聯誼會等單位請益，了解食品的品管措施，希望未來能一同為台東農產品來多方合作努力。

王志輝進一步強調，目前台東產官學三方所共同研擬提出規範皆為提升品管， 並不觸及防檢局與外國談判的規範，臺東縣政府皆會遵照中央防疫檢疫相關規定進行。並表示，本次與陸方相關單位座談氣氛融洽，陸方也歡迎臺東鳳梨釋迦這樣高品質水果，對於臺東自我訂定規範，提高鳳梨釋迦品質及標準化包裝清潔方式有高度讚賞，對重新將鳳梨釋迦輸出大陸深具信心，期盼之後有好的結果。
 

ET快訊
美國爆致命「耳念珠菌」！台灣有過3例　3類人危險
快訊／2女腳踏車雙載　拖板車右轉輾過命危
麻古買1送1　「可寄杯」不限數量
信義區墜樓男是樂團主唱！　得年25歲
快訊／6千來了！三讀通過　這天開始入帳
六福村狒狒大軍來自這！　「ㄅㄆㄇ猴園」重創廢園21年
明起迎3天最猛雨彈！氣象局曝「解除旱象可能性」
LIVE／遭搶500萬疑黑吃黑！　女富商報案理由曝光　
每月寄25萬回家　短褲妹「賣淫」吐辛酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺東縣府率團為鳳梨釋迦赴中國大陸說明　王志輝：期待有更好發展

國道1號北向321.6公里處　小貨車爆胎自撞翻覆貨品撒落一地

提強化打火兄弟救災安全　南消五大推動全面耗氣量測試

赴八重山、沖之鳥海域作業遭騷擾　漁民盼政府硬起來護漁

3歲娃跟母外出購物好奇走失　屏東暖警出奇招...助他找到媽

網傳4年前交通裁罰假訊息　屏東警方1張圖澄清...籲民眾勿受騙

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

桃園忠烈祠暨神社文化園區活化　蘇俊賓：堅持中立原則持續推動

市府夜間搜捕「東非狒狒」　出動無人機

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

臺東縣府率團為鳳梨釋迦赴中國大陸說明　王志輝：期待有更好發展

國道1號北向321.6公里處　小貨車爆胎自撞翻覆貨品撒落一地

提強化打火兄弟救災安全　南消五大推動全面耗氣量測試

赴八重山、沖之鳥海域作業遭騷擾　漁民盼政府硬起來護漁

3歲娃跟母外出購物好奇走失　屏東暖警出奇招...助他找到媽

網傳4年前交通裁罰假訊息　屏東警方1張圖澄清...籲民眾勿受騙

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

桃園忠烈祠暨神社文化園區活化　蘇俊賓：堅持中立原則持續推動

市府夜間搜捕「東非狒狒」　出動無人機

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

蛋價傳將漲3元！陳吉仲回：尊重　進口蛋清明連假可買到

房貸利率破2...房貸族不是最慘？　網曝「這群人」衰躺槍

青農下背痛到肛門！骨盆腔塞爆「10多顆肉丸」　醫搖頭：已癌化

巨胸網紅「合照票房女星」拍完嘖一聲就走　態度差+P圖挨轟…道歉還原真相

婦罹患乳癌開啟10年馬拉松之路　乳房重建更展人生自信

高空彈跳「繩子突斷裂」！港男10層樓高躍下　直墜湖底驚悚畫面曝

5分鐘車程拚了12年！金門大橋前線掌舵手　張震宇記2大功

黨員投票太吃力！藍立委初選　徐巧芯、徐弘庭喊話全民調

快訊／斗六2婦單車雙載...拖板車右轉輾過命危　司機：完全沒看到

不甩賴清德誠信條款　王世堅：想捍衛初選傳統「才把自己送火線」

地方熱門新聞

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

狒狒竄桃園12天　鑑定物種為東非狒狒

夜間搜捕「東非狒狒」　採科技執法

桃園忠烈祠暨神社文化園區活化　持續推動

台南水情吃緊 水庫總蓄水量直逼2021年大旱同期

台南前議員林阳乙經營賭場判刑6月

南消第五大隊推動全面耗氣量測試電

台南立體停車場工地意外　遭勒令停工

國道1號北向321.6公里處小貨車爆胎自撞翻覆

3歲娃走失　屏東警奇招助找媽

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

普發6千　雲林20處戶政事務所設專櫃助登記

臺東縣府率團為鳳梨釋迦赴中國大陸說明

更多熱門

相關新聞

敘利亞痴情男噓寒問暖　婦險遭詐

敘利亞痴情男噓寒問暖　婦險遭詐

「他在敘利亞工作，每天對我噓寒問暖…」，台東縣警察局關山分局池上分駐所於23日中午時分，原住民服務中心人員帶著一位婦女至所內請求員警協助，因為她在網路認識一位在敘利亞工作的戰地醫生，每日柔情攻勢，讓她墜入愛河。但在警員巫俞霈、陳俊嘉及莊永長的連番解釋及獲婦女同意下，翻閱她所謂情人的臉書，裡面貼文盡是使用他人的照片，研判為詐騙！最終婦人恍然大悟，決定刪掉對方帳號永絕後患。

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　資助8組得獎者勇敢尋夢

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　資助8組得獎者勇敢尋夢

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6/30起登場

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6/30起登場

菸害防制新制今上路　全面禁止電子煙　

菸害防制新制今上路　全面禁止電子煙　

立委要求交通部改善EMU3000列車缺點

立委要求交通部改善EMU3000列車缺點

關鍵字：

台東鳳梨釋迦農產品

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

響尾蛇林家正開季自請離隊

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面