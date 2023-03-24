臺東縣府率團為鳳梨釋迦赴中國大陸說明　王志輝：期待有更好發展

▲臺東縣府率團赴中國大陸，向陸方說明臺東鳳梨釋迦的品質管制規範，希望爭取恢復輸陸。

圖、文／臺東縣政府農業處提供

臺東縣政府在3月22日至24日率領產、官、學三方前往中國北京，向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸臺商等單位說明臺東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程，要為臺東鳳梨釋迦農民努力尋求更多銷售通路。

王志輝表示，好的農產品價格主要取決於品質，這2年臺東縣政府為了改善臺東鳳梨釋迦的品質，與農民做了相當多努力，希望此次向陸方說明臺東鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸陸。

而國台辦副主任潘賢掌也表示，相當肯定臺東縣政府與農民們共同努力的成果，非常願意為臺東釋迦輸入大陸來提供幫助。

此次一同隨行的國立臺東大學李俊霖教授也在會議中向陸方詳細說明，目前台東鳳梨釋迦整套規範流程，從種植田區推動產銷履歷到集貨場包裝及清潔動線分流，皆加強內控及品管，並提高有害生物清除率至99%以上，能有效提升品質、降低有害生物。對於這樣的成果，與會的各單位也給予高度肯定。

另外臺東縣府也表示，此行除了與中國大陸農政單位說明，同時也向在陸台商大成食品(亞洲)有限公司、全國臺灣同胞投資企業聯誼會等單位請益，了解食品的品管措施，希望未來能一同為台東農產品來多方合作努力。

王志輝進一步強調，目前台東產官學三方所共同研擬提出規範皆為提升品管， 並不觸及防檢局與外國談判的規範，臺東縣政府皆會遵照中央防疫檢疫相關規定進行。並表示，本次與陸方相關單位座談氣氛融洽，陸方也歡迎臺東鳳梨釋迦這樣高品質水果，對於臺東自我訂定規範，提高鳳梨釋迦品質及標準化包裝清潔方式有高度讚賞，對重新將鳳梨釋迦輸出大陸深具信心，期盼之後有好的結果。

