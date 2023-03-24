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促銷鳳梨釋迦　台東縣副縣長率團赴大陸

▲台東縣副縣長率團為台東鳳梨釋迦赴中國大陸說明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣副縣長率團為台東鳳梨釋迦赴中國大陸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府22日率領產、官、學三方前往北京，23日向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸臺商等單位說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程，要為鳳梨釋迦農民努力尋求更多銷售通路。

王志輝表示，好的農產品價格主要取決於品質，這2年台東縣政府為了改善台東鳳梨釋迦的品質，與農民做了相當多努力，希望此次向陸方說明台東鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸陸。國台辦副主任潘賢掌也表示，相當肯定台東農民對於鳳梨釋迦栽種的努力，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。

此次一同隨行的台東大學李俊霖教授也在會議中向陸方詳細說明，台東鳳梨釋迦從種植田區產銷履歷到集貨場包裝、清潔動線及分流等，不僅加強內控及品管，更將有害生物清除率提高至99%以上。

王志輝進一步強調，目前台東產官學三方所共同研擬提出的規範，著重於提升品管， 並不觸及中央防檢局與各國地區談判的規範，台東縣政府絕對會遵照中央防疫檢疫相關規定，並表示，本次與陸方座談氣氛融洽，陸方也非常歡迎台東鳳梨釋迦這樣高品質的水果輸入，對於台東自我訂定規範，提高鳳梨釋迦品質及標準化包裝清潔方式高度讚賞，也對鳳梨釋迦進口大陸深具信心。

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