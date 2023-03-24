民進黨不再禮讓趙正宇、蘇震清？　綠委：排黑條款一體適用

▲民進黨立委蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前擴大「排黑條款」，對屏東、桃園是否禮讓無黨籍立委蘇震清、趙正宇產生變數。對此，民進黨立委郭國文24日回應，黨都會負連帶責任，人選是否符合社會觀點、比照類黨員方式，標準不宜有所不同，排黑標準就應該納入適用對象。立委羅致政也表示，已經有共識要完全比照、不談乎個人，制度已經建立起來，不從派系角度去思考。

民進黨主席賴清德近期找黨內各派系餐敘，但尚未和英系立委敲定時間，對此，民進黨立委王美惠表示，希望趕快訂一個時間，把中央跟地方的意見講給主席知道，看未來如何改進、做得更好，希望餐敘時間趕快定下，聊一聊、讓民進黨更加團結，這是最重要的，讓民眾過更好的生活。

也有媒體追問是否代表黨內整合不利？羅致政則回應，相信賴清德跟各派系、主要幹部聯繫非常順暢。

對於蘇震清、趙正宇適用排黑條款，讓英系、新潮流受傷？羅致政表示，不從派系角度看這個問題，因為排黑成為黨內共識、也通過相關規定，至於黨內提名跟禮讓條件，上次提名小組已經有共識要完全比照、不談乎個人，制度已經建立起來，不從派系角度去思考。

屏東蘇震清、桃園趙正宇是否適用排黑條款？郭國文表示，有一些特殊選區部分，若是跟民進黨有討論，黨都會負連帶責任，人選是否符合社會觀點、比照類黨員方式，標準不宜有所不同，排黑標準就應該納入適用對象。

有媒體追問是否因此跟英系緊張？郭國文回應，民進黨現在非常團結，溝通管道也非常順暢，不至於會有派系矛盾或衝突狀況發生。