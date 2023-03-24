挺李坤城接棒三重立委　余天：會爭取不分區席位

記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市三重區立委余天日前宣布放棄區域立委連任，余天24日受訪時表示，自己考慮再三決定放棄區域立委選戰，會全台跑透透輔選，目前三重的3個候選人中，就配合誠信條款，比較支持前議員李坤城。對於是否納入不分區席位？余天則表示，有意願，但不一定提名到我，希望繼續為大家服務。

▲民進黨立委余天。（圖／記者屠惠剛攝）



余天表示，考慮再三，放棄區域立委選舉，會全台灣跑透透輔選，對台灣是重要一環，至於三重這次立委選舉有很多人登記，配合主席賴清德政策，就是對人民誠信問題，自己會比較支持李坤城。

余天指出，李坤城去年就跟他討論過，當時自己還沒考慮到是否參選，他沒有參選議員，去年三重議員選舉全壘打、6位全上，可能是全台灣議員選最好的地方，支持李坤城，也配合主席政策。

對於放棄爭取連任，余天表示，最近才決定不參選區域立委，不分區的話現在還是要靠中央黨部，自己會代表派系提名出一席，目前還不一定、不知道。雖然有那個意願，但是也不一定提名到我，只是希望爭取，繼續為各位服務。

至於三重登記候選人中，同屬正國會的李坤城、英系議員彭佳芸、蘇系議員李余典都有意爭取，形成三派系對決局面。余天指出，這是地方的問題，李坤城沒有參選議員，讓三重議員全壘打，所以自己比較支持他，三腳督的狀況應該有，三重每個議員都交情很好，自己也不知道怎麼勸說，他們有意願、黨中央也有政策，他們不配合我也沒辦法。