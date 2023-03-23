賴清德今夜宴湧言會　認「2024國會過半是艱困任務」

▲湧言會召集人王定宇（右）、新北市黨部主委何博文（左）接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選戰即將開打，將代表民進黨參選總統的黨主席賴清德近日啟動黨內整合，23日晚間宴請湧言會成員。湧言會召集人王定宇會後受訪轉述，賴清德席間談及，2024年是很重要的一年，國會過半是「艱困任務」，每一席都很重要；他亦預告，下周2024大選提名策略小組將討論初選區的協調，以及出現「重大變局」的部分選區。

賴清德近期啟動黨內整合，上周開始陸續與正國會、蘇系成員在官邸餐敘，今晚則是宴請湧言會成員，據轉述，包括立委王定宇、林楚茵、趙天麟、僑委會副委員長阮昭雄、新北市前議員何博文、新竹市前議員李妍慧、高雄市議員林智鴻、黃文益、民進黨新聞部主任張志豪均與會。

王定宇會後受訪表示，今天餐敘氣氛融洽、笑聲不斷，自己和賴清德都是自台南起家，而民進黨秘書長許立明過去擔任高雄市代理市長，跟趙天麟也很熟，至於屏東縣前縣長潘孟安則是協調讓何博文出戰新北淡水區立委、成為「北海小英雄」的關鍵人物。

王定宇轉述，賴清德特別提到，2024年是很重要的一年，為了台灣，必須團結努力，把本土政權守住、立法院過半、總統順利當選，賴清德更特別點名何博文，希望他能承擔責任，把淡水這一席「光復」回來，特別2024年國會過半是艱困任務，每一席都很重要，雙方也就國內政情、能源政策、黨內初選現況、未來合作事項交換很多意見。

何博文補充，賴清德會中特別交代，北海岸這席擔子很重，一定要扛下來，「我們會全力以赴，我也跟賴副總統承諾，即使再辛苦、艱辛，這一戰我們會全力以赴，拿下北海岸這一席」，這是自己給賴清德的信心。

此外，由於本周適逢民進黨區域立委初選登記，王定宇說，他在會中提到，湧言會是最遵守「誠信原則」的派系，賴清德也肯定湧言會為了黨的團結，做出最大努力和配合，例如高雄市經協調堅守「誠信原則」（意指勸退高雄市議員黃秋媖挑戰立委邱志偉連任），並感謝前立委呂孫綾、新北市議員鄭宇恩，讓何博文經協調至淡水，「光復」前總統李登輝的故鄉。

王定宇並指，會中談及在本周立委初選登記結束後，各選區的協調，以及針對部分特殊選區的處理方式，如民進黨立委蔡適應、無黨籍立委黃國書、林昶佐宣布不連任等選區，而提名策略小組下周將就已登記有初選、有重大變局的選區進行討論。他說，國會過半是艱困任務，一席一席都要精算，每一席都要盡努力達到最好效果。