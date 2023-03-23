　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

余天證實不選了！　綠營三重立委初選上演「三腳督」

▲▼民進黨立委余天接受《ETtoday新聞雲》訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲余天去年就傳出可能不競選連任。（圖／記者陶本和攝）

文／中央社

民進黨新北三重區立委初選，前新北議員李坤城與現任議員李余典已登記參選，現任議員彭佳芸也宣布參戰，三強鼎立態勢成形。綠營三重區現任立委余天今晚證實不選，尚未決定要支持誰。

新北三重素來是民進黨重要票倉，余天去年就傳出可能不競選連任、轉爭取不分區，這也讓綠營內部挑戰者躍躍欲試。包括正國會的李坤城去年放棄競選議員、宣布投入2024立委選舉，英系現任新北市議員彭佳芸、蘇系的李余典也先後表態參加黨內初選。

記者今天晚間致電余天詢問是否確定不選三重區立委，余天表示：「我可能不會選吧，會爭取不分區」，記者追問是否確定不會選，余天說「對」；至於要支持誰，他表示：「我看有幾個人登記吧，我再來考慮」。

綠營地方人士分析，李坤城、彭佳芸與李余典都有三重與蘆洲區議員資歷，在基層也頗受好評，但民進黨初選機制採電話民調，要靠基層黏著度才有可能取勝，「誰可以讓基層留在家接電話是關鍵，我講真的，廝殺激烈程度，可能只差那兩三通電話」。

這名地方人士表示，以基層實力來說，就屬李余典最堅強，他不僅歷練完整，且重服務、重跑攤，深耕在地，去年議員初選時，正是由李余典拔得頭籌。但李的女兒李旻蔚先前曾代表民眾黨參選立委，與余天競爭，這件事在民進黨基層有雜音，如何止血不失分、鞏固基本盤是考驗。

地方人士說，李坤城優勢是他去年就宣布不選議員，改投入立委選舉，已在地方跑了1年多，民眾無論在印象或接受度都會比較高。但李坤城在蘆洲區的票比較多，如何在三重撐起基本盤、是否有在地系統可以支援，將是成敗關鍵。

地方人士還說，彭佳芸形象清新，去年參選三重區與蘆洲區議員得票率衝到第2名，表現相當亮眼，加上彭佳芸的公公是前資深議員鄭金隆，基層實力堅強，相當有競爭力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀號：喝完就丟了
激瘦女「小腹凸爆」醫看傻　只能切了
只有3天！　超商「大杯拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買1送1」
怪風吹翻帳篷「民眾狂跑逃生」　女星曝影片嚇壞：差點死掉
快訊／統神升格「三寶爸」　粉絲狂讚：可以一家五排了
外媒評經典賽中華隊「C-」　這國墊底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

余天證實不選了！　綠營三重立委初選上演「三腳督」

賴清德今夜宴湧言會　認「2024國會過半是艱困任務」

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

六都市長滿意度墊底「42％民眾無意見」　蔣萬安：會加倍努力

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

「馬英九赴陸祭祖有什麼錯？」　李貴敏批：綠營不想讓馬英九得分

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

蔡英文2020狂掃817萬票　民進黨：不易超越的天花板

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

余天證實不選了！　綠營三重立委初選上演「三腳督」

賴清德今夜宴湧言會　認「2024國會過半是艱困任務」

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

六都市長滿意度墊底「42％民眾無意見」　蔣萬安：會加倍努力

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

「馬英九赴陸祭祖有什麼錯？」　李貴敏批：綠營不想讓馬英九得分

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

蔡英文2020狂掃817萬票　民進黨：不易超越的天花板

經典賽對中華先發的古巴投手　雷法抵台加盟桃猿

親妹竟私下宣傳「姊姊下海做援交」！　薔薔當眾發飆給難看

美而快去年每股賺4.6元創新高　擬配發3元股利

黃筱雯擊敗泰國勁敵激動掩面　闖拳擊世錦賽決賽拚第2金

陌生工作人員突問「賺比老公多誰養家」　KIMIKO高情商4反問回擊

《魔獸世界：巨龍崛起》推10.0.7版本更新　「返回禁忌之境」現已登場

勞斯萊斯推「Wraith V12限量紀念版」！全球僅12部　售完即停產

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

台北內湖500萬現金搶案　女富豪2同車男姓友人到士林地檢說明

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

快訊／常態化！政院通過青春動滋券　這族群165萬人「每人500元」

快訊／政院：首批登記普發現金民眾　最快4／6領6千

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

徐巧芯向監察院檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨沒把你當公主

徐巧芯被踢出7個群組　費鴻泰：我自創的群

ET民調／十大政治領袖排行榜　賴清德後來居上與侯友宜並列第一

宏國外長率團赴陸　外交部召回我駐宏大使

獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成獲爆料管道

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

獨／馬英九訪中祭祖　特勤「槍械子彈砍半」

ET民調／兩岸若爆發戰爭　22.9%民眾避戰、21.1%義無反顧從軍

宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

更多熱門

相關新聞

賴清德今夜宴湧言會　認「國會過半艱困」

賴清德今夜宴湧言會　認「國會過半艱困」

2024總統及立委選戰即將開打，將代表民進黨參選總統的黨主席賴清德近日啟動黨內整合，23日晚間宴請湧言會成員。湧言會召集人王定宇會後受訪轉述，賴清德席間談及，2024年是很重要的一年，國會過半是「艱困任務」，每一席都很重要；他亦預告，下周2024大選提名策略小組將討論初選區的協調，以及出現「重大變局」的部分選區。

蔡英文2020獲817萬票　民進黨：不易超越的天花板

蔡英文2020獲817萬票　民進黨：不易超越的天花板

上次差3％！藍營最強假想敵　民進黨許淑華再戰松信立委

上次差3％！藍營最強假想敵　民進黨許淑華再戰松信立委

即／萬里海面火燒船　濃黑煙直竄天際

即／萬里海面火燒船　濃黑煙直竄天際

普發6千倒數中！特別預算刪1億2千萬　24日拼三讀通過

普發6千倒數中！特別預算刪1億2千萬　24日拼三讀通過

關鍵字：

民進黨立委綠營余天三重新北

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面