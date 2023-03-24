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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金流破5百億！移工地下匯兌淪洗錢工具　業者作案「SOP」曝光

▲▼立院打詐小組。（圖／郭國文辦公室提供）

▲立院打詐小組。（圖／郭國文辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

日前有越南移工和地下匯兌業者進行現金交易時，遭詐騙而被搶劫60萬血汗錢，也揭露移工地下匯兌神秘面紗，因此「打詐小組」成員立法委員郭國文、林楚茵、鍾佳濱與張宏陸24日召開記者會表示，地下匯兌不只侵害移工權益，且不受監管的資金更成為體制漏洞，危及金融穩定性，呼籲跨部會加強合作，防範地下匯兌。

根據勞動部111年底的資料，越南籍移工約25.61萬人，人數最多，且高於排名第二的印尼籍移工（25.01萬）；然而，111年外籍移工薪資匯至越南的金額僅有1.17億美金，匯至印尼卻高達17.48億，兩國間相差超過16億美金，根據目前匯率換算，推估移工走地下匯兌的金額超過一年500億台幣。

郭國文分析，移工傾向走地下匯兌主要有兩個原因，首先，是語言和資訊隔閡，導致移工可能無法辨識業者是否合法；再來，地下匯兌業者透過較好的匯率跟較低手續費來吸引移工，據了解，3月中台幣兌越南盾匯率大約是1：765，黑市則可以提供1：780方案。

郭國文說，地下匯兌業者已經發展出一套SOP，他們會利用越南籍員工來博取同國籍移工的信任，在臉書等社群平台談妥兌換細節後，大多挑選在科技大廠發薪日，直接到廠房或移工宿舍收取現金，並透過越南當地帳號直接轉帳，來規避我國金融監理。

另一種管道是人力仲介業者在辦理薪資結匯代辦時，會以代辦之名，行地下匯兌之實，自己做起非法匯兌。先前檢調查緝不法金流專案中，發現人力仲介透過推出APP，再跟第三方支付業者合作等模式，於地下匯兌產業任重要角色。

對此，打詐小組提出5大訴求，強化防範地下匯兌：

第一、金管會與勞動部必須落實正當管道的宣導，並輔導移工走正規程序

第二、數位平台的非法管道管制

第三、優先輔導人力仲介業者遵循合法管道，並研擬人力仲介代辦業務落日條款

第四、強化稽查，包括社群平台發布非法匯兌資訊、科技大廠查緝

第五、失聯移工與地下匯兌業務可能相互扣合，相關部會資訊流通並合作

鍾佳濱表示，先前調查結果指出，「打詐先打（水）房」是有效策略，也就是說要阻斷詐騙，透過打擊洗錢工具，避免不法所得可以洗白而被罪犯使用，能有效阻止詐騙等犯罪行為，而地下匯兌又是我國一大洗錢工具，且光是移工至少每年超過500億的龐大金流，勞動部應加強宣導，避免移工淪為洗錢工具。

鍾佳濱表示，勞動部應該在移工進入到台灣時，提供合法匯兌管道，才能引導移工避開地下匯兌陷阱。並在「移工在台工作須知手冊」中介紹移工友善金融機構，並加註聯繫方式、匯兌費用比較等資訊，或在8小時的入國講習課程中教學相關內容，並提供非法匯兌檢舉獎金與管道。

林楚茵舉出，金管會核准的2家小額匯兌業者所申報的客戶數僅38萬人，只有全台移工數一半，代表多數移工是透過便利、快速、手續費低的仲介匯兌App，而這些仲介有沒有透過銀行代結匯申報，是央行、金管會應該監管的，否則就是縱容詐騙集團以仲介身分合法掩護非法。

林楚茵秀出勞動部提供給各國移工的文宣，上面僅提醒移工應走合法管道，卻未提供合法管道資訊，移工只好尋求同鄉或社群平台資訊，卻無法保證得到合法管道。她補充，金管會應尋求跨部會合作，會同勞動部落實資訊公開，提供移工完整資訊，並和數發部合作，下架非法教學影片。

林楚茵強調，不教而殺謂之虐，這些移工對台灣法規不了解，又有語言隔閡，相關部會沒有落實資訊公開，就是讓移工淪為詐騙集團肥羊，移工匯兌變成洗錢黑洞。

郭國文指出，過去央行發布人力仲介代辦薪資結匯的行政命令時，主要考量匯兌要臨櫃進行對移工不便，才在2009年發布，並於2019年放寬條件。但金管會近年來核准2家小額匯兌業者，近期也傳出尚有多家申請中，已經讓移工匯兌便利許多。

郭國文認為，在代辦產業化且成為地下匯兌破口下，應優先輔導人仲走正規金融管道，並研擬人仲代辦的落日條款。同時，郭國文強調，面對地下匯兌一條龍、到科技廠收錢手法，警檢調應該加強稽查，來打擊非法地下金融。

張宏陸表示，我國將在114年進入超高齡社會，移工成為重要且不可或缺的存在，但在語言不通、高額手續費或優惠匯率情況下，常有移工選擇地下匯兌。去年，調查局就破獲多起跨境地下匯兌案，累計至少240億，若不嚴加防範，將衝擊金融體系。

勞動部勞動力發展署副署長賴家仁回應，在正面表列匯兌合法管道的宣傳上，他表示可以馬上進行，金管會銀行局科長向淑文允諾，未來和勞動部合作，做一站式服務的宣導，加強合法管道的資訊揭露。

央行外匯局襄理陳建道強調，很樂意研究落日條款，然而目前移工恐怕超過5成都還是透過人力仲介業者代辦，目前可以等更多業者納入移工薪資匯兌行業，將該行業規模擴大後，透過自然競爭慢慢萎縮代辦的業務量。

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